Rennwagen aus dem 3-D-Drucker: So lief die Schüler-Formel-1 in der Autostadt

Konzentriert schauen die beiden Schüler auf eine Reihe roter LEDs auf der Anzeigetafel. Als sie erlöschen, drücken sie den Startknopf – und zwei Minirennwagen zischen über die 20-Meter-Bahn im Zeithaus. Nach der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft 2019 war die Autostadt in diesem Jahr Austragungsort für die niedersächsische Landesmeisterschaft. 140 Schüler traten in 27 Teams mit ihren selbst konstruierten Rennwagen gegeneinander an. Zum Wettbewerb aber gehörte mehr als nur Schnelligkeit.

Rennwagen aus dem 3-D-Drucker

Das zeigte sich zum Beispiel an den Präsentationsständen der Schüler. Infotafeln, Prototypen, Drehbühnen mit Modellen – die jungen Leute wussten, dass auch ihre Vermarktung in die Bewertung einfließen würde. Am Stand der White Tigers von der Gesamtschule Emsland in Lingen konnten Besucher zum Beispiel beobachten, wie mit einem 3-D-Drucker Spoiler für die Miniboliden gedruckt wurden.

Für die White Tigers war es die dritte Teilnahme am Wettbewerb. „Und in diesen drei Jahren haben wir uns richtig gesteigert“, erklärte Teammanager Ben Krieger. Der erste Rennwagen der Schüler wog fast doppelt so viel wie ihr derzeitiges Modell. Dessen Bauteile stammen fast ausschließlich aus dem 3-D-Drucker. Allerdings geriet der Renner dadurch fast zu leicht – die Miniflitzer müssen mindestens 55 Gramm wiegen. „Also haben wir die Räder aus Aluminium fräsen lassen“, erklärte Konstrukteur Lukas Dietrich.

Bilder von der Rennstrecke in der Autostadt

Nervenkitzel wie bei der echten Formel 1: Im Zeithaus der Autostadt traten Schüler aus ganz Niedersachsen mit selbst gebauten Rennwagen gegeneinander an.

Bewertet werden auch Präsentation und Teamleistung

Als Newcomer waren die EcoUnicorns vom Gymnasium Papenburg dabei. „Unser Ziel war es erstmal, nicht disqualifiziert zu werden“, erklärte Fiene Goldenstein. Denn die Rennwagen regelkonform zu entwerfen, ist nicht leicht, weil es strenge Vorgaben für Gewicht, Maße und sogar die Lackierung gibt. Weil der Lack bei ihrem Modell Blasen warf, mussten die Mädchen aus dem achten und elften Jahrgang kurz vor dem Wettbewerb noch einmal nachbessern lassen.

Zu den Spielregeln gehört auch, dass die Jugendlichen einen Businessplan und ein Marketingkonzept entwickeln und Firmen als Sponsoren sowie für die technische Ausführung gewinnen. Eine Fachjury bewertet am Ende neben der Rennzeit und Präsentation auch Portfolio und Teamwork.

Konstruktionspläne am Computer entworfen

Um die Fräsmaschinen der ausführenden Firmen mit geeigneten Daten füttern zu können, konstruierten die Schüler die Renner mit CAD-Software am Computer. „Nach drei Anläufen hatten wir ein Modell, mit dem wir zufrieden waren“, sagte Rieke Wahnes von den EcoUnicorns. Das Team ging mit einem Modell aus Polyurethan an den Start, der Spoiler aus Carbon-Filament stammte aus dem 3-D-Drucker.

Spannung pur beim Knockout-Rennen

Beim Knockout-Rennen wurde es dann richtig spannend. Per Knopfdruck ließen die Schüler die Rennwagen mit Gaspatronenantrieb über eine 20 Meter lange Bahn flitzen. Die Wagen waren mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde so schnell, dass das Auge ihnen kaum folgen konnte. Beim Start kam es vor allem auf eine gute Reaktionsgeschwindigkeit an. Doch selbst wenn die Schüler nicht die Bestzeit holten, war die Stimmung super. Für viele stand der Spaß an der Technik im Vordergrund nach der Devise „Dabeisein ist alles“.

Schüler für technische Fächer begeistern

Für ihren Einstand hatten sich die EcoUnicorns vorgenommen, einen Platz im Mittelfeld zu erreichen – und kamen immerhin auf Platz 11 von 16. Einen Sonderpreis für Bionic von der Autostadt gab es obendrein. Die White Tigers wiederum verbesserten sich von Platz 11 im Vorjahr auf Platz 8.

Die Formel 1 in der Schule wird jährlich von der Nordmetall-Stiftung gefördert und seit vielen Jahren in der Autostadt ausgetragen. „Der Wettbewerb passt sehr gut zu unseren Bildungsprogramm“, sagt Olaf Katzer, Leiter Bildung der Autostadt: „Spannend daran ist, dass die Teamleistung eine genauso große Rolle spielt wie die technische Kompetenz. Nicht zuletzt da Fachkräfte in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern immer händeringend gesucht werden, ist es wichtig, Schüler möglichst früh für die MINT-Fächer zu begeistern.“

Die Siegerteams In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen holte das Team „Wi vom Dörp“ vom Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld den Sieg. Von der Schule Auetal in Ahlerstedt kamen die Gewinner der Junioren im Alter von elf bis 14 Jahre, die „Ghost Racing“. Die Medaillen und Urkunden wurden von Olaf Katzer, Leiter Bildungsbereich der Autostadt, und Dr. Jessica Bönsch, Referentin Bildung und Wissenschaft der NORDMETALL-Stiftung, überreicht. Den Sonderpreis der Autostadt erhielten die „EcoUnicorns“ vom Gymnasium Papenburg. Die beiden Gewinnerteams sowie das zweitplatzierte Team „Pegasus Construction“ der 15 bis 19-Jährigen qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft am 8. und 9. Mai 2020 in Heilbronn.

Von Christian Opel