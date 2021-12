Die Corona-Lage in den Pflegeheimen ist angespannt, aber nicht hochdramatisch. „Die Infektionen in Pflegeeinrichtungen entsprechen dem Anstieg an Infektionen in der Gruppe der älteren Mitbürger“, erklärt Stadtsprecher Ralf Schmidt.

Das AWO-Heim in der Goethestraße verzeichnet aktuell keine Infektionsfälle. In den DRK-Heimen sieht es auch gut aus. „Bisher sind wir weiterhin in der glücklichen Situation, dass sich bisher lediglich drei Bewohnende in einer Einrichtung angesteckt hatten und keine schweren Verläufe vorlagen“, erklärt DRK-Vorstand Thorsten Rückert. Unter den Mitarbeitenden gebe es „ab und an Fälle, diese werden aber durch die engmaschigen Testungen frühzeitig erfasst“.

Wegen der hohen Inzidenzen sei es in den Diakonie-Einrichtungen „angespannt“. „Unser Ziel ist es, die Bewohnenden bestmöglich vor einer Infektion zu schützen“, erklärt Sprecherin Katrin Zumkier. „Mehr als 90 Prozent unserer Bewohnenden sind geimpft und bei den Mitarbeitenden erreichen wir eine Quote von mehr als 92 Prozent.“

Um schwere Verläufe zu verhindern, wird in Wolfsburg fleißig geboostert. Mobile Teams sind in den Pflegeheimen unterwegs. Das Angebot richtete sich sowohl an die Bewohner wie auch Mitarbeiter. „In den kommenden Tagen gibt es in verschiedenen Heimen nochmals Folgetermine“, so Ralf Schmidt.