So helfen Wolfsburger Reservisten beim Aufbau des Corona-Krankenhauses

Stadtmitte

Seit Beginn der Corona-Krise standen die Wolfsburger Reservisten bereit, um zu helfen. Jetzt packten die ehemaligen Soldaten beim Aufbau des Behelfskrankenhauses im Hotel Global Inn mit an. Ab Montag stehen 210 zusätzliche Betten für Corona-Patienten in dem Hotel in der Kleiststraße zur Verfügung.

Das DRK und die Stadt Wolfsburg hatten um Unterstützung gebeten. Die Wolfsburger Reservisten haben sich wie andere Freiwillige bereit erklärt, den Aufbau zu unterstützen. Doch bevor die zwölf Reservisten mit der Verteilung von Material und der Vorbereitung der Betten beginnen konnten, gab es eine umfangreiche Einweisung durch den DRK-Kreisbereitschaftsleiter Tobias Frankiewicz.

Bevor mit dem Aufbau begonnen wurde, gab es eine umfangreiche Lagebesprechung. Quelle: Reservistenkameradschaft Wolfsburg

Material wie desinfizierbare Stühle, spezifische Krankenhausbettwäsche und Handtücher wurden auf die Zimmer verteilt und die Betten bezogen. Die zukünftige Pflegedienstleitung hatte die Helfer in die korrekte Herrichtung der Betten mit desinfizierbaren Spannbetttüchern und Kopfkissenbezügen eingewiesen.

Sven Krzoska : Wichtiger Baustein für die Vorsorge der Bürger

Die Helfer waren sich alle einig, dass hier ein wichtiger Baustein für die Vorsorge der Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger geleistet wurde. „Wir sind als Reservisten und Bürger dieser Stadt dankbar, dass wir heute unterstützen konnten. Wir hoffen jedoch alle, dass unsere Hilfe überflüssig war und das Ergänzungskrankenhaus in Wolfsburg nicht in Betrieb genommen werden muss“, sagt der Vorsitzende der Wolfsburger Reservistenkameradschaft Hauptfeldwebel d.R. Sven Krzoska.

Behelfskrankenhaus: Bereitschaft zu helfen war sehr groß

Frank Haufe, stellvertretender Vorsitzende der Reservisten, sagte: „Die Bereitschaft zu helfen ist in den Reihen der Reservisten sehr groß gewesen. Auch die Unterstützung durch Familienangehörige war sehr vorbildlich.“

Klinikum sucht noch Helfer mit medizinischen Vorkenntnissen

Für das Ergänzungskrankenhaus wird derzeit noch dringend freiwilliges Personal mit medizinischen beziehungsweise pflegerischen Vorkenntnissen gesucht. Freiwillige können sich unter Tel. 05361/803006, montags bis freitags von 8.30 bis 15 Uhr, beim Klinikum Wolfsburg melden.

Von der Redaktion