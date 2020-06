Lecker und leise: So hat die Autostadt ihren 20. Geburtstag gefeiert

Innenstadt

20 Jahre Autostadt Wolfsburg – das feierte der VW-Erlebnispark am Pfingstmontag dank der Corona-Pandemie leise und lecker. „Über den Tag verteilt hatten wir rund 2500 Besucher“, freute sich Autostadt-Geschäftsführer Claudius Colsman. „Für uns endlich mal wieder ein Hauch von Normalität.“

Denn: Seit drei Wochen ist die Autostadt wieder für Besucher geöffnet, doch die Zahl der Gäste ist immer noch überschaubar: „Umso mehr geht mir ans Herz, wieder viele Leute im Park zu sehen“, betonte Colsman. Schön, dass Petrus mit Kaiserwetter zum Geburtstag gratulierte. Auch das 1000-köpfige Autostadt-Team hatte sich kleine Geschenke einfallen lassen: Alle Besucher kamen kostenlos in die Autostadt. Außerdem bekamen sie Mini-Geburtstagskuchen und leckeres Eis geschenkt. „Wirklich lecker“, fand auch die achtjährige Lisa Trots und schleckte ihr Schoko-Eis.

Monic Nagel vom ersten Tag an dabei

Mit ganz besonderen Gefühlen biss Monic Nagel in den Geburtstagskuchen: „Ich arbeite seit 20 Jahren in der Autostadt“, sagte sie nachdenklich. „Ich habe mit 20 angefangen und bin mit der Autostadt quasi erwachsen geworden.“ Sie kam ebenso privat zur Geburtstagsfeier wie ihre Kollegin Jennifer Werner: „Wir sind einfach ein tolles Team hier und wirklich stolz auf die Autostadt.“ Sie selbst ist bereits seit 16 Jahren in der Autostadt beschäftigt.

Laut Geschäftsführer Colsman ist diese Autostadt-Treue kein Einzelfall: „Ein Viertel unserer 1000 Beschäftigten sind von Anfang an dabei.“ Auch Thorsten Pitt, Chef der Mövenpick-Restaurants in der Autostadt, ist vom ersten Tag an dabei: „An den Eröffnungstag mit Ferdinand Piech und Gerhard Schröder erinnere mich noch genau.“ Der damalige VW-Chef und der Bundeskanzler eröffneten erst den VW-Themenpark und dann die Expo 2000 in Hannover.

Thorsten Pitt im Opening-Shirt

Auch Pitt machte den Geburtstagsgästen Geschenke: 50 Wildblumenbrote mit blauen Kornblumen und einer „20“ sowie Erdbeerkuchen für Frühstücksgäste. Außerdem trug er stolz sein „Opening Crew Shirt“ – das T-Shirt zum Eröffnung der Autostadt am 1. Juni 2000.

Die meisten Besucher genossen die relaxte Geburtstagsatmosphäre in der warmen Pfingstsonne. Andere erinnerten sich wehmütig an die spektakuläre Feier zum zehnten Geburtstag zurück, wie etwa Andrea Helbing: „Das war ein Fest, oder? Konzerte, Vorführungen und ein tolles Feuerwerk...“ Dann lächelt sie: „Jetzt freue ich schon auf die Sommer-Inszenierung der Autostadt.“

„ Cool Summer Island “

Die startet am 16. Juli wieder unter dem Motto „ Cool Summer Island“. Mit Strandbereich, Klettergeräten, Bootsverleih, XXL-Hüpfkissen, Mobilitätsparcours im Miniaturformat und sommerlicher Gastronomie im gesamten Außenbereich.

Von Carsten Bischof