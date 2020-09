Wolfsburg

Wie soll der Dunantplatz in Zukunft aussehen? Grünflächen statt Parkplätze, ein Spielplatz oder ein Treffpunkt für junge und alte Menschen? Mit dieser Frage beschäftigen sich in nächster Zeit Stadtplaner und Politik. Doch den ersten Schritt in Richtung einer Veränderung machen 16 Architektur-Studenten der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft aus Alfter bei Bonn.

Sie werden den Platz nicht neu planen, mit einem Kunstprojekt jedoch neue Sichtweisen für den Platz anregen. Dafür sprachen die Studenten am Mittwoch mit Anwohnern über Wünsche, Nutzung und Ideen für den Dunantplatz. Denn der Ort soll zu einem lebendigen Zentrum werden, wie es aus der Stadt heißt. Mit der Ansiedlung eines neuen Supermarktes, soll auch der Platz neu gestaltet werden.

Anwohner berichten über Parksituation am Dunantplatz

„Uns wurde berichtet, dass ein Parksystem fehlt und die Parkplätze nicht ausreichen“, sagt eine Studentin. Anwohner bemängeln die teuren Parkplätze am Klinikum, viele Autofahrer parkten deshalb auf dem Dunantplatz. Eine Mutter habe eine Spielmöglichkeit auf dem Platz angeregt, anderen gefiel der Bereich rund um den Brunnen. Auf jeden Fall hätten die Menschen großen Gesprächsbedarf, so der Tenor der Studenten. Und genau darum geht es. Denn, über den Platz soll im Vorfeld der städtebaulichen Planung diskutiert werden. „Dabei brauchen wir unbedingt die Menschen vor Ort, die ihr Wissen mit uns teilen“, so Esther Orant vom Forum Architektur. Sie koordiniert das Projekt.

„Wir möchten die Kunst nutzen, um hier eine Veränderung zu schaffen“, sagt Professor Florian Kluge, Institutsleiter für Prozessarchitektur an der Alanus Hochschule. Die künstlerische Intervention in einem öffentlichen Raum soll Dinge sichtbar machen. Kluge erklärt an bisherigen Projekten, was das bedeutet: In Köln haben wir am Brüsseler Platz bei einer Mitmach-Aktion etliche Meter Gartenschnur verwoben, wir haben damit auf das Lärmproblem aufmerksam gemacht und auf die starke Nutzung des Platzes.“

Kunst am Dunantplatz: Professor Florian Kluge (links) und sein Kollege Professor Willem-Jan Beeren von der Alaunus Hochschule für Kunst und Gesellschaft realisieren das Projekt mit Studenten. Quelle: Hermstein

Für den Dunantplatz könne er sich ein autofreies Wochenende vorstellen, um das Potenzial des Platzes neu zu entdecken. Statt Autos könnten so Bäume auf dem Platz stehen. „Ich weiß, dass ein autofreier Platz auch Unmut erzeugen kann, aber es ist ein Experiment. Und natürlich ist alles wieder rückbaubar“, sagt Kluge. Theoretisch wäre aber auch ein Platz vorstellbar, der mit Autos vollgeparkt sei. „Denkbar ist auch ein großer Tisch in der Mitte, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen“, ergänzt sein Kollege Professor Willem-Jan Beeren von der Alanus Hochschule. Beiden geht es darum neue Perspektiven zu entwickeln – „auch losgelöst von Problematiken des Platzes“, so Orant.

Mitte der sechziger Jahre: So sah der Durantplatz einst aus. Quelle: Stadt Wolfsburg

Die Studenten tragen bis Freitag ihre Ergebnisse zusammen und entscheiden sich für eine Idee. Im Winter soll die Ausarbeitung erfolgen und erforderliche Genehmigungen eingeholt werden. Voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres soll die künstlerische Intervention auf dem Dunantplatz zu sehen sein – geplant ist dafür ein verlängertes Wochenende.

Von Nina Schacht