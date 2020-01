So gedenken VW und Wolfsburg den Opfern des Holocaust

Wolfsburg

An diesem Montag, dem 27. Januar, wird international der Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren gedacht. Das Internationale Auschwitz Komitee (IAK) und Volkswagen erinnern in diesem Tagen bei Gedenkveranstaltungen an die Millionen Menschen, die während der NS-Diktatur verschleppt und zu Zwangsarbeit gezwungen, verfolgt und ermordet wurden.

Personalvorstand Gunnar Kilian wird am Montagmorgen zusammen mit dem Konzernbetriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh am Gedenkstein im Volkswagen Werk Wolfsburg einen Kranz für die Opfer des Nationalsozialismus niederlegen. Am Nachmittag wird Kilian auf Einladung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau an der internationalen Gedenkfeier in Polen teilnehmen, zu der Staatschefs und Repräsentanten aus über 40 Staaten erwartet werden, unter ihnen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

An mehreren Feierlichkeiten wirken auch Mitarbeiter sowie Auszubildende der Volkswagen Standorte Wolfsburg, Braunschweig, Chemnitz, Emden, Hannover und Salzgitter mit, die vergangenes Jahr an dem gemeinsamen Projekt „ Auschwitz – Erinnern und Zukunft“ von IAK und Volkswagen teilnahmen.

Erinnerung wach halten

„ Volkswagen und das Internationale Auschwitz-Komitee verbindet seit 32 Jahren eine einzigartige Zusammenarbeit. Wir wollen, die Erinnerung an die Gräueltaten und das Leiden wachhalten. Deshalb sind uns die Erhaltung und die Pflege der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau außerordentlich wichtig. Denn auch in Zukunft sollen die Menschen sehen, was Auschwitz für ein Ort war“, sagt Kilian. In der Gedenkstättenarbeit in Auschwitz haben sich inzwischen 3371 Auszubildende von Volkswagen aus Deutschland und Polen engagiert.

Bernd Osterloh betont: „Der 27. Januar erinnert uns auch nach 75 Jahren daran, dass Deutschland die Verantwortung für den millionenfachen Mord an den europäischen Juden niemals ablegen kann. Es ist unsere Verantwortung, die Erinnerung daran wachzuhalten und weiterzugeben. Zu dieser Aufgabe gehört auch, dass wir uns allen entgegenstellen, die schon wieder über einen Schlussstrich unter diesem furchtbarsten Kapitel der deutschen Geschichte reden.“

Kranzniederlegung und Ausstellungseröffnung im Volkswagen Werk Wolfsburg

Der Holocaust-Gedenktag bei Volkswagen beginnt am Montagmorgen um 8.45 Uhr mit einer Kranzniederlegung durch Gunnar Kilian und Bernd Osterloh, am Gedenkstein an der Südstraße (Eingang 2) und einer Schweigeminute für die Opfer von Zwangsarbeit, Verfolgung und Rassenwahn während des Nationalsozialismus.

Am Nachmittag um 14 Uhr werden Mitarbeiter gemeinsam mit engagierten Bürgern am Gedenkstein für ehemalige Zwangsarbeiter weiße Rosen niederlegen und der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Im Anschluss wird im Forum des Konzernarchivs die Ausstellung von Dr. Karl Teille „ Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Fotografien und Gedichte zur Shoa“ eröffnet.

Die Ausstellung zeigt künstlerische Großformat-Fotografien in Verbindung mit Gedichten von Opfern des Holocaust. Die Gedichte liest Bernd Upadek vom Scharoun- Theater Wolfsburg, das Streichquartett des Philharmonic Volkswagen Orchestra begleitet die Gedenkstunde musikalisch.

Gratiskonzert: Israeli National Arts High School im Congress Park

Am Dienstag, 28. Januar, um 16.30 Uhr spielen zwei Ensembles der Israeli National Arts High School aus Tel Aviv im Wolfsburger Congress Park. Der Eintritt zu dem einzigartigen Konzert anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages ist frei – nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an sekretariat.repraesentation@stadt.wolfsburg.de.

Internationale Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages

Auf Einladung des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, und des IAK nehmen an der Internationalen Jugendbegegnung vom 23. bis 29. Januar drei Volkswagen Auszubildende teil: Anne Mundstock, Nora Siems (beide Wolfsburg) und Johannes Landgraf ( Chemnitz).

Eine Station der Jugendbegegnung ist die Gedenkstätte Auschwitz mit Gruppenarbeiten, Zeitzeugen-Gesprächen und dem Besuch des KZ-Stammlagers und des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau sowie der Teilnahme an der internationalen Gedenkfeier am 27. Januar.

