So funktioniert der digitale Pflege-Unterricht am neuen Standort der Diakonie

Wolfsburg

Die Pflegeschule der Diakonie in Wolfsburg hat ein neues Zuhause – und nutzt dort als eine von 25 Schulen des Projekts „Digitales Lernen 4.0“ auch ganz neue E-Learning-Konzepte. Seit dem 1. April erwartet Schulleiterin Ethel Narbei die zurzeit rund 100 angehenden Pflegefachkräfte im Neubau des Seniorenzentrums St. Elisabeth in der Stadtmitte.

Bisher fand die Ausbildung in der Schulenburgallee in der Nordstadt statt. Neben einem praxisnahen Unterricht setzt die Diakonie auf Digitalisierung. Die Pflegeschule am neuen Standort läuft nahezu papierlos: Bildschirme ersetzen die Flipcharts in den Klassenräumen. „Die technische Ausstattung ermöglicht uns vielseitige Lernformate. Der Unterricht kann in Präsenz-Form oder als Homeschooling stattfinden“, erläutert Ethel Narbei. Es ist auch möglich, dass nur ein Teil der Klasse im Homeschooling ist und dem Unterricht virtuell zugeschaltet wird. „Das ist vor allem in Zeiten des Wechselmodells, wo nur maximal 16 Auszubildende in einem Klassenraum sein dürfen, eine gute Alternative. Das bietet uns gerade in Zeiten von Corona sehr viel Flexibilität“, sagt die Schulleiterin.

Lernen im virtuellen Klassenzimmer

Weil die virtuelle Klasse dort schon Realität ist, sei die Pflegeschule vom Land Niedersachsen als eine von 25 Projektschulen „Digitales Lernen 4.0“ ausgewählt worden. Narbei betont: „Grundsätzlich sind unsere Unterrichtsformate darauf ausgerichtet, dass sich unsere Auszubildenden stark einbringen. Die Zusammenarbeit und der Austausch wird durch digitale Plattformen gefördert.“

Ausbildung zur Fachkraft in der Pflege Die Pflegeschule des Diakonischen Werks befindet sich seit 1. April im Neubau des St. Elisabeth-Heims im Anton-Holling-Weg 4. Nicht nur Auszubildende der Diakonie werden hier unterrichtet, die Schule kooperiert auch mit regionalen Betrieben wie dem Wolfsburger Klinikum, stationären Altenpflege-Einrichtungen oder auch mit ambulanten Pflegediensten. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann dauert drei Jahre. Wer eine Hochschulzulassung hat, kann die praktische Ausbildung auch mit einem berufsbegleitenden Studium (Angewandte Pflegewissenschaft) kombinieren. Ausbildungsbeginn ist jeweils am 1. August und 1. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 05361/ 501 7100 oder per E-Mail an pflegeschule@diakonie-wolfsburg.de.

Stolz auf die Schule ist Ralf-Werner Günther, Vorstand des Diakonischen Werks in Wolfsburg. „Mit der generalistischen Pflegeausbildung und dem Ausbildungsverbund in Wolfsburg haben wir eine Basis für eine zeitgemäße Ausbildung geschaffen“, sagt er, „und mit unser Pflegeschule gehen wir neue Wege in Richtung Pflege der Zukunft, in der Digitalisierung immer wichtiger wird.“ Auch die Anleitung von pflegebedürftigen Menschen im Umgang mit digitalen Medien zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sei ein wichtiges Thema.

Auszubildende zur Pflegefachkraft erhalten für die Dauer ihrer Ausbildung Laptops. Aber: „Es ist uns wichtig, dass unsere Auszubildenden bei uns nicht nur das theoretische Fachwissen erwerben, sondern auch lernen, es in der Praxis anzuwenden“, sagt die Schulleiterin. Berufspraktische Übungen dienten dazu, aus Fehlern im Ablauf zu lernen, ohne dass jemand zu Schaden kommt. „Man lernt auch, wie es sich anfühlt, gepflegt zu werden“, erklärt Ethel Narbei. Um die Erfahrung möglichst realistisch zu gestalten, wird die Pflegeschule sogenannte Skill-Labs erhalten. Dort gibt es beispielsweise Räume, die einem Bewohnerzimmer nachempfunden sind oder auch Lerninseln für Gruppenarbeit. Eine Bibliothek befindet sich gleich im Eingangsbereich der Pflegeschule.

Von Andrea Müller-Kudelka