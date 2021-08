Baustellen-Besuch - Per Rakete zu schnellem Internet: So funktioniert der Glasfaser-Ausbau am Steimker Berg

Am Steimker Berg läuft seit Anfang Juli der Glasfaser-Ausbau. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine Erdrakete, die das schnelle Netz ins Haus bringt. Die WAZ hat sich auf der Baustelle umgeschaut und mit Ehme de Riese gesprochen, der bereits an das Netz angeschlossen ist.