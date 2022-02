Wolfsburg

Ein Sturmtief jagte das nächste. Nach „Xandra“, „Ylenia“ und „Zeynep“ folgte am Montag „Antonia“. Wolfsburg kam mit einem blauen Auge davon: Es gab keine großen Schäden an Gebäuden, aber viele kleine. Die Dachdecker-Betriebe haben jetzt jede Menge zu tun.

Bei der Reislinger Dachdeckerei Jakobides klingelte das Telefon in einer Tour. „Wir waren sogar am Samstag und Sonntag im Einsatz“, sagt Inhaber Uwe Jakobides. Überall meldeten Hausbesitzer Schäden. Orkanartige Böen fegten vor allem Ziegel vom Dach. Das war auch bei der Sülfelder Markus-Kirche der Fall. Die Dachdeckerei Jakobides reparierte. Ein weiterer Einsatz war im Heinenkamp: Dort demolierte der Sturm die Fassade des „Küchenmacher“-Gebäudes.

Die Straße zwischen Velstove und Brackstedt blieb bis zum frühen Montagnachmittag voll gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Ein umgestürzter Baum auf der Straße zwischen Velstove und Brackstedt sorgte für Verkehrsbehinderungen. Bis zum frühen Montagnachmittag war die Strecke voll gesperrt. Ein Anhänger mit Werbeplakat fiel in Wendschott um, Planen von Baugerüsten lösten sich in der Bromer Straße in Vorsfelde.

Die Berufsfeuerwehr rückte in der Nacht zu Montag zu fünf Sturmeinsätzen aus. Die Ortsfeuerwehren Brackstedt und Velstove unterstützten dabei. Meistens waren abgebrochene Äste oder umgestürzte Bäume Anlass für den Einsatz. In Warmenau brannte ein Trafohäuschen – wahrscheinlich ein Kurzschluss. Nach 30 Minuten hatte das Dorf wieder Strom. Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns bedankt sich bei der LSW für die „schnelle Hilfe“.

Die Sturmtiefs der vergangenen Tage haben kleinere Schäden wie herabfallende Dachziegel, zerstörtes Dachoberlicht oder kaputte Glasscheiben an städtischen Gebäuden verursacht: an den Schlössern in Alt-Wolfsburg und Fallersleben, an der Burg Neuhaus, im VW-Bad. „Einige Schul- und Kitagebäude sind ebenfalls betroffen“, so Stadtsprecherin Elke Wichmann. Der Geschäftsbereich Grün, der für die städtischen Grünflächen zuständig ist, meldet umgestürzte Bäume im östlicher Allerseebereich, am Wolfsburger Schloss und am Aktivspielplatz Vorsfelde.

Im Trafo-Häuschen im Warmenau brannte es. Quelle: Roland Hermstein

Oberbürgermeister Dennis Weilmann dankte Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren „für ihr schnelles und umsichtiges Handeln während der extremen Wetterlage in den vergangenen Tagen“. Auch die Polizei hatte durch den Sturm einiges zu tun: Sie unterstützte zum Beispiel die Feuerwehren bei Einsätzen, indem sie gefährdete Bereiche absperrte. Außerdem riefen besorgte Bürger in der Leitstelle an. „Wir hatten von Freitag bis Sonntag 25 Einsätze wegen der Stürme“, sagte Thomas Figge, Sprecher der Polizei.

Bahnverkehr rollte wieder

Der vierte Sturm in Folge verursachte weitere Schäden im Streckennetz der Deutschen Bahn. Im Vergleich zu seinen Vorgängern wütete „Antonia“ jedoch weniger stark, so die Bahn. Rund um Wolfsburg gab es am Montag noch kleine Einschränkungen im morgendlichen Pendlerverkehr. Mittags rollte der Verkehr wieder ohne Störungen, sagte ein Bahnsprecher.

Die Züge des Metronom, Enno und Erixx fuhren am Montag bis zum Nachmittag wegen des Sturms gar nicht. Der eingerichtete Busnotverkehr blieb aber bestehen. Der war aber sehr eingeschränkt und Reisende hatten deutlich längere Fahrzeiten.

In den Wäldern in Wolfsburg besteht auch nach Abflauen des Sturms noch die Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste. Die Landesforsten bitten daher darum, die Wälder vorerst nicht zu betreten.

