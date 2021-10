Stadtmitte

Deutschland feierte am Sonntag seine Wiedervereinigung vor 31 Jahren. Wegen Corona gab es dazu kaum große Feiern. An 280 Orten fand dafür eine besondere bundesweite Aktion statt, die an den historischen Moment erinnerte: „Deutschland singt“. Auch Wolfsburg machte mit: Das Gebetshaus Wolfsburg lud dazu am Sonntagabend vor dem Rathaus ein.

Ab 18 Uhr startete das Vorprogramm, eine Stunde später wurden dann die zehn Lieder gesungen, die zeitgleich an den anderen Standorten gesungen wurden. Es waren weltbekannte Lieder, die Besucher und der Chor von St. Christophorus bei Kerzenlicht anstimmten. Auf dem Programm standen: „Kein schöner Land“, „Nun danket alle Gott“, „Thank you for the music“, „Über sieben Brücken “, „Hevenu Shalom Alechem“, „We shall overcome“ oder „Der Mond ist aufgegangen“. Außerdem erklang die deutsche Nationalhymne.

„Wir wollen mit dem gemeinsamen Singen an die deutsche Wiedervereinigung erinnern“, erklärt Ingrid Münch, Leiterin des Gebetshauses Wolfsburg. Viele Menschen hätten sie aufgrund ihres jungen Alters nicht selbst erlebt. Die Aktion solle aber nicht nur erinnern, sondern auch danken. „Die Wiedervereinigung ist ein Wunder Gottes“, so Münch. Warum? Weil sie so friedlich abgelaufen ist. Was nicht selbstverständlich gewesen sei. Deshalb der Dank dafür.

Die deutsche Vereinigung verlief zwar ohne Gewalt, aber nicht ohne gesellschaftliche Folgen. Ost und West sind immer noch nicht ganz zusammengewachsen. Es gibt noch mehr Risse in der Gesellschaft, sagte Ingrid Münch vor dem Rathaus. Menschen fühlen sich allein gelassen. Weil sie Angst vor Corona haben oder sich Sorgen, um den Fortbestand der Demokratie machen.

Zum dritten Mal beteiligte sich das Gebetshaus Wolfsburg an der bundesweiten Aktion „Deutschland singt“. Es ist ein Zusammenschluss von Gläubigen – unabhängig von Konfessionen.

Von Sylvia Telge