So emotional verlief die Debatte über Ampel und Kreisel

„Das hier ist kein normales Verfahren“, machte der Richter am Dienstagmorgen gleich zu Beginn der Verhandlung deutlich. Schon ein Blick in das Wolfsburger Amtsgericht genügte, um dies zu erkennen. In den sonst so gut wie leeren Gängen drängten sich diesmal die Zuschauer. Das öffentliche Interesse war riesig. Nicht alle erschienen Personen fanden einen Platz im Saal.