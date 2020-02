So bitterböse war die Komödie „Acht Frauen“ im Scharoun Theater

Stadtmitte

Die französische Komödie „Acht Frauen“ war am Samstagabend im Scharoun Theater zu sehen. Das Stück um Moral, Betrug und Hinterlist mit gelegentlichen Gesangseinlagen bot solide Unterhaltung im gut besuchten Theater.

François Ozon verfilmte „Acht Frauen“ im Jahr 2002

François Ozon verfilmte die Komödie von Robert Thomas im Jahr 2002 mit Schauspielerinnen wie Catherine Deneuve oder Isabelle Huppert in großartiger und ausgezeichneter Weise. Somit war „Acht Frauen“ eine von in dieser Spielzeit vielen Inszenierungen, die entweder von der Leinwand adaptiert sind oder von der Bühne ins Kino kam. Die Messlatte lag in diesem Fall also ziemlich hoch. Die Frauen der GbR „Ensemble Acht Frauen“ hatte sich daher ganz schön etwas vorgenommen.

Die bitterböse Komödie spielt in den 1950er Jahren in einem verschneiten Landhaus. Der Hausherr Marcel wurde vermeintlich ermordet. Es konnte nur eine der acht Frauen sein, die zu der Zeit im Haus waren.

Scharoun Theater: Überkochende Emotionen und Streitereien

Bei der Suche nach der Schuldigen kommt ein dreckiges Geheimnis nach dem anderen ans Tageslicht. Bis auf die junge Tochter Catherine kommen bei allen Frauen verbotene Liebschaften, Gier und sogar Gattenmord (ein anderer Gatte) ans Licht. Das sorgt über überkochende Emotionen und Streitereien.

Als bei allen Frauen die Maske gefallen ist, erklärt Catherine, dass der Mord nur vorgetäuscht war. Doch dann kommen in der aufgebrachten Situation auch schreckliche Geheimnisse des Hausherrn heraus, sodass er sich am Ende erschießt und doch tot ist.

Komödie mit durchchoreographierten Musikeinlagen

Das Stück bietet viele komödiantische Einlagen und durchchoreographierte Musikeinlagen. So wird die dramatische Handlung von einer komödiantischen Haltung aus gezeigt. „Acht Frauen“ bleibt somit immer eine Komödie, auch wenn die einzelnen Charaktere des öfteren mal die Nerven verlieren.

Schade: Technik-Probleme vor der Pause

Die acht Darstellerinnen brachten das ganz gut rüber. Wobei gerade vor der Pause die unnötige Verstärkung der Stimmen außerhalb des Gesangs etwas die Atmosphäre rausnahm, zumal immer wieder zu hören war, wie der Tontechniker um Rückkopplungen herum nachregelte.

Das Stück war ansonsten unterhaltsam, die darstellende Kunst der Schauspielerinnen solide. Die Inszenierung von Thomas Luft kam so ohne richtige Höhepunkte daher, war aber fehlerfrei auf die Bühne gemacht und einfach eine handwerklich gute Unterhaltung.

Von Robert Stockamp