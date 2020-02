So bereiten sich die Wolfsburger Feuerwehren auf Sturmtief Sabine vor

Wolfsburg

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Wolfsburg in der Nacht von Sonntag auf Montag vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde – für die Region gilt derzeit die zweithöchste Warnstufe.

Warnung vor Orkanböen

Für die Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 6 Uhr, gilt derzeit eine Warnung vor Orkanböen aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Trotz zunehmender Windböen gestaltet sich die Lage laut der Feuerwehrleitstelle noch ruhig. Die Helfer sind aber für mögliche Sturmeinsätze gewappnet.

„Wir sind vorbereitet“, sagt Wolfsburgs Stadtbrandmeister Helmut von Hausen. Falls es tatsächlich zu einer höheren Zahl von Einsätzen kommen sollte, behalten die Einsatzkräfte dank eines Netzwerkes aus Führungsstellen den Überblick.

Führungsstellen koordinieren Einsätze der Feuerwehren

„Wir haben Abschnittsführungsstellen in vier Freiwilligen Feuerwehren“, erklärt von Hausen. Am Samstag habe man die Standorte Heiligendorf, Hehlingen, Fallersleben und Vorsfelde vorab gebrieft. „Sollte sich die Lage zuspitzen, können wir diese Führungsstellen in Alarmbereitschaft versetzen“, erklärt der Stadtbrandmeister. Komme es tatsächlich zu einer erhöhten Zahl von Einsätzen, könne die Leitstelle diese an bis zu vier Führungsstellen vermitteln, die dann wiederum den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren koordinieren.

Die Feuerwehr Stadtmitte wiederum bekommt ihre Einsätze von der Leitstelle der Berufsfeuerwehr vermittelt. Die Berufsfeuerwehr selbst rücke in der Regel nicht zu Sturmeinsätzen aus, erklärt von Hausen. „Wir müssen schließlich auch den Brandschutz gewährleisten.“

Stärkster Sturm des Winters

Niedersachsen steht nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag der stärkste Sturm in diesem Winter bevor. Ein Orkan droht an der Küste, im Binnenland rechnen die Meteorologen mit Unwettern und orkanartigen Böen. Bei einem Orkan liegt die mittlere Windgeschwindigkeit bei mindestens 120 Kilometern pro Stunde. „Es wird sehr wahrscheinlich der stärkste Sturm des bisherigen Winterhalbjahres werden“, sagte der DWD-Meteorologe Thore Hansen mit Blick auf Niedersachsen.

Von Christian Opel