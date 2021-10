Wolfsburg

Mit vergleichsweise hohen Temperaturen zeigt sich der Herbst am Mittwoch nach Kälte und Regen von seiner schöneren Seite. Aber Achtung: Der warme Wind aus Südwesten könnte schon in der Nacht von Sturmböen abgelöst werden, und auch Gewitter sind möglich. Vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h warnen Meteorologen schon seit Beginn dieser Woche. Woher der Wind weht, ist also bekannt. Und die Feuerwehr weiß es auch – sie sind vorbereitet.

Bei Wolfsburgs Feuerwehren herrscht zurzeit sozusagen die Ruhe vor dem Sturm – weil ja niemand genau weiß, wie schlimm es im Wolfsburger Stadtgebiet tatsächlich wird. In der Vergangenheit ist es schließlich auch schon vorgekommen, dass die Innenstadt von Starkregen geflutet wurde, während es in anderen Stadt- oder Ortsteilen höchstens ein wenig tröpfelte. „Aber wir sind generell immer vorbereitet“, versichert Stadtbrandmeister Jörg Deuter. „Wir haben ein System entwickelt, um schnell reagieren zu können.“

Stadtbrandmeister: Jörg Deuter erklärt das Notfall-System für ehrenamtliche Einsatzkräfte. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Schnell, das heißt: mit einer Vorlaufzeit von etwa zwei Stunden. Für den Notfall werden dann vier Abschnittsführungsstellen in strategisch günstig gelegenen Feuerwehrhäusern eingerichtet. Dort werden Computer und Tafeln aufgebaut, so dass ausgebildete Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren in Kooperation mit der Leitstelle der Berufsfeuerwehr in der Dieselstraße die Koordination von Einsätzen übernehmen können. im jeweiligen Abschnitt eben. „Zuletzt hat sich das beim Starkregen im Juni 2020 bewährt“, erinnert sich Deuter.

Eingebunden werden im Bedarfsfall alle Ortsfeuerwehren. Zum Glück sei der Personalstand recht konstant. „Wir suchen natürlich immer neue Leute, gern auch Quereinsteiger“, betont der Stadtbrandmeister. Grundsätzlich sei er mit der Zahl und dem Ausbildungsstand der Ehrenamtlichen aber zumindest zurzeit zufrieden.

Polizei appelliert: Sperrungen nicht umfahren

Vorbereitet ist auch die Polizei, die sich gedanklich auf Unfallverhütung und auf das Aufnehmen von Unfällen einstellt. Bei der Polizei sorgen während eines Sturms meist umgestürzte Bäume für Einsätze. Oft passiere das auf Waldstraßen wie zwischen Hattorf und Mörse, weiß Sprecher Thomas Figge: „Wir sperren dann die Straßen ab, aber Autofahrer ignorieren diese Sperrungen auch gerne mal.“ Das führe oft zu gefährlichen Unfällen.

Das THW ist laut Sprecher Andreas Bartels nicht automatisch in Alarmbereitschaft. „Sollte sich die Lage zuspitzen, alarmieren wir unsere freiwilligen Helfer, die sich dann auf Abruf bereithalten“, so Bartels. Auf Anforderung der Feuerwehr könne das THW dann zum Beispiel helfen, Trümmerteile zu beseitigen, umgekippte Bäume wegzuräumen oder Keller auszupumpen. Ein Spezialgebiet des THW ist dabei der Umgang mit schwerem Gerät. Und meist ist es nicht mit kurzfristiger Hilfe getan: In den Gebieten der Hochwasserkatastrophe kommen seit dem Sommer immer wieder Einsatzkräfte – auch aus Wolfsburg – zum Einsatz.

Mit schwerem Gerät sind die Ehrenamtlichen des THW Wolfsburg im Katastrophengebiet in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Quelle: THW Wolfsburg

„Ob das THW eingebunden ist, hängt ganz von der Lage ab“, sagt Deuter. Ein „ganz normaler“ Sturm mit Starkregen sei erst einmal noch kein Katastrophenfall, selbst wenn besonders viele Notrufe eingehen. Und es ist schon gar kein Fall für die Einberufung eines Krisenstabs im Rathaus. „Wir gehen erst einmal von ganz normalen Einsätzen aus“, so Deuter. Nur eben von mehreren gleichzeitig. „Aber man weiß natürlich nie genau, was kommt.“

Von Niklas Engelking und Andrea Müller-Kudelka