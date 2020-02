Der Neubau der Kindertagesstätte in Hattorf wird 1,13 Millionen Euro teurer als veranschlagt, der Anbau für die DRK-Kita Sandkamp 491 000 Euro. Marco Meiners (FDP) schlug in der Sitzung des Wolfsburger Rates der Verwaltung vor, sich Bauprojekte in Nachbarkommunen anzuschauen. Können die es besser?