Smart City: Diese Ideen haben Wolfsburger für eine digitale Stadt

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg soll mit dem Modellprojekt Smart City digitaler und vernetzter werden. Nun geht die Stadt bei der Bürgerbeteiligung mit einer Umfrage unter www.wolfsburgde/dubistgefragt in die nächste Runde. Es geht unter anderem um die Frage, wie die Stadt ihre Bürger besser beteiligen kann. Auch eine Teilnahme unter Tel. 05361 28-1407 oder per E-Mail an mitwirkung@stadt.wolfsburg.de ist möglich.

Grüne Mobilitätsleistungen und ein dynamisches Ampelsystem

Schon bei der Online-Beteiligung gab es eine gute Resonanz, berichtete der zuständige Referatsleiter Marcel Hilbig im Strategieausschuss: „Die Mobilität ist den Wolfsburgern am wichtigsten.“ Bei einer Umfrage zur künftigen Gewichtung fielen knapp über die Hälfte der Stimmen für das Thema Mobilität, mit rund 47 Prozent und 43 Prozent kamen digitale Verwaltung und Dateninfrastruktur an zweiter und dritter Stelle. „Da sieht man auch, was für Erwartungen an uns als Stadtverwaltung bestehen“, so Hilbig.

Das spiegeln auch die Bewertungen von 105 Ideen wieder, welche die Wolfsburger einreichten. Die meisten positiven Bewertungen sammelte eine App für grüne Mobilitätsleistungen und ein dynamisches Ampelsystem. Aber auch smartere Bezahlvorgänge, ein Online-Marktplatz für den lokalen Einzelhandel Wolfsburgs sowie die Digitalisierung von Schulen und Verwaltungsdiensten wurden gut bewertet. Bis zum Beschluss des Rates im Sommer sollen nun Fördermöglichkeiten ausgelotet, inhaltliche Überschneidungen ausgemacht und die Projekte konkretisiert werden.

Strategieausschuss stimmt Kostenplan für Wolfsburg-App zu

Einen konkreten Baustein für die Smart City gibt es schon. Der Strategieausschuss stimmte bei einer Enthaltung dem Kostenplan für Entwicklung und Betrieb einer „Wolfsburg App“ zu. Die Anwendung für Smartphones soll mehrere Dienste unter einen Hut bringen und unter anderem für das Lösen von Bus- und Parktickets oder die Suche nach der nächsten E-Ladesäule verwendet werden können, wie Dr. Sascha Hemmen vom Referat für Digitalisierung erläuterte.

Für das Projekt wurde eine Entwicklungspartnerschaft mit anderen Städten geschlossen. Die Stadt plant für dieses Jahr mit einem Budget von 690 000 Euro. Das Projekt wird über das Modellprojekt „Smart Cities“ gefördert, der städtische Eigenanteil beträgt maximal 241 500 Euro. Man investiere aber mit der Wobcom in eine eigene städtische Beteiligung, betonte Erster Stadtrat Dennis Weilmann: „Das Geld bleibt am Ende in der Familie.“ Die Kosten für den Betrieb in den Folgejahren werden auf 100 000 Euro taxiert

Von Christian Opel