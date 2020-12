Smart Cities: Stadt sucht Ideen der Bürger für das digitale Wolfsburg

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg sucht Ideen für das digitale Wolfsburg: Noch bis zum 20. Dezember können Bürger auf wolfsburg.de/dubistgefragt ihre Ideen einreichen, die durch den Einsatz digitaler Technologien einen spürbaren Mehrwert für die Menschen in Wolfsburg schaffen.

Ziel ist es, mit innovativen Projekten zu zeigen, wie die städtischen Herausforderungen im digitalen Wandel gelöst werden können. Wolfsburg hat durch das Förderprogramm der „Modellprojekte Smart Cities“ der Bundesregierung finanzielle Mittel erhalten. Die Verwaltung erarbeitet derzeit eine Strategie für einen längerfristigen Prozess, in dem die städtische Digitalisierung aus vielen verschiedenen Perspektiven hinterfragt und im Sinne einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung bearbeitet werden soll: Zu den Handlungsfeldern gehören Mobilität, Infrastruktur, Bildung, Kultur und Gesundheit. Dabei geht es nicht nur um Technik und Technologie. Alle Anwendungsfelder werden vom Menschen her gedacht. Darum sollen Akteure aus der Stadtverwaltung und ihrer Töchter sowie Politik und Bürger eingebunden werden,

Aus den Vorschlägen sollen neue innovative Projekte entwickelt werden

Jetzt sind die Wolfsburger gefragt. „Ihre Ideen sind uns wichtig, da wir gemeinsam mit Ihnen die Smart City Wolfsburg gestalten wollen“, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Wir sind auf Ihre Anregungen gespannt.“ Wolfsburgs Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann ergänzt: „Wir möchten die Chancen der Digitalisierung mit Ihnen gemeinsam nutzen und aus Ihren Vorschlägen neue, innovative Projekte entwickeln, um die Attraktivität des Wirtschafts- und Lebensstandorts Wolfsburg weiter zu steigern.“

Die Teilnahme ist neben der Website wolfsburg.de/dubistgefragt auch postalisch möglich an Stadt Wolfsburg, Bürgerbüro mitWirkung, Porschestr. 49 in 38440 Wolfsburg. Nach Abschluss der Online-Beteiligung sollen die Ergebnisse ausgewertet und in den Strategieprozess eingebracht werden. Alle Ergebnisse sollen anschließend auf wolfsburg.de veröffentlicht werden. Weitere Infos gibt es auf wolfsburg.de/smartcity und auf wolfsburgdigital.org.

Von der Redaktion