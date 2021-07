Wolfsburg

Die Veranstaltungsreihe „Sommersinne“ der Wolfsburg Wirtschaft- und Marketinggesellschaft (WMG) bietet seit Anfang Juli auf dem eingezäunten Hugo-Bork-Platz einen bunten Mix mit Kultur aus der ganzen Region. Am Freitag war das Programm auf der Bühne besonders abwechslungsreich.

Den Reigen eröffnete am Nachmittag das „Duo Emotion“. Die beiden Musiker Andreas Meyer und Matthias Klingebiel spielten im Stil einer Lounge-Band Easy-Listening, Jazz und mehr. Das war ein wunderbarer musikalischer Einstieg in das nahende Wochenende und für einige auch das Einläuten des Werksurlaubs.

Schnulzenreiter: Genre-Mix mit Effekten

Unter dem Namen „Schnulzenreiter“ trat dann am späten Nachmittag ein Wolfsburger Trio auf. Doch ganz so schnulzig wurde es dann gar nicht. Die Band um Sänger und Gitarrist Ralf Bayer spielte sich quer durch die Genres in handwerklich lupenreiner Manier.

Guter Sound: Die „Schnulzenreiter“ fanden unter dem Glasdach in der Fuzo ein dankbares Publikum. Quelle: Boris Baschin

Die Minimalbesetzung aus Schlagzeug (Walter Büttner), Bass (Norbert Eichholz) und Bayer an Gitarre und Gesang reichte völlig aus, um einen sehr guten Sound zu erzeugen. Verstärkt wurde dieser noch einmal durch ein kleines Effektgerät. In den Refrains der Songs drückte Ralf Bayer auf das Pedal und erzeugte somit einen Chorus aus Begleitharmonien, der diesen Passagen noch einmal deutlich mehr Ausdruckskraft verlieh.

Die perfekt spielende Rhythmussektion und die vollklingende Akustikgitarre sorgten so für einen sehr professionellen Klang. Es waren Stücke zu hören wie Manfred Manns „Mighty Quinn“, Tracy Chapmans „Baby Can You Hold me“, aber auch Ostrock wie Karats „Sieben Brücken“ oder Citys „Am Fenster“ – in dieser Besetzung naturgemäß ohne das Vorspiel mit Geige.

Skurril rockt die Ghostbusters

Mehr auf Eigenkompositionen setze dann am Abend die Wolfsburger Hardrock-Gruppe „Skurril“. Aber auch hier waren einige bekannte Songs zu hören – wie eine wunderbar verrockte Version von „Ghostbusters“, dem Titellied des gleichnamigen Kultfilms. Für große Stimmung sorgte auch das Ärzte-Cover „Wie es geht“ (bitte geh noch nicht).

Metal-Musik bis die Ärzte kommen: Die Stimme von Skurril-Sänger Stefan Krause erinnert leicht an Bela B. Quelle: Roland Hermstein

Die Stimme von Sänger Stefan Kramer passte hier besonders gut. Auch wenn seine Klangfarbe in den tiefen Regionen eher an Bela B. als an Farin Urlaub erinnert. Auch bei den Eigenkompositionen konnte er sehr überzeugen, in den hohen Passagen war es dann eher eine klassische Metal-Stimme, was gut zur druckvollen Musik passte.

Angekündigt war die Band als Hardrock-und Methyl-Metal-Band, allerdings fehlte dafür ein wenig der Druck. Durch das sehr präsente Schlagzeug klang es am Freitagabend eher etwas punkig, was der Band aber auch sehr gut zu Gesicht stand. Der Sound war den äußeren Umständen geschuldet. Mitten in der Innenstadt konnte man am Abend nicht auf volle Lautstärke gehen; eine Herausforderung für den Sound-Mixer, denn durch das Glasdach ist das Schlagzeug ungewohnt präsent.

Dem Publikum war das aber ziemlich egal. Die Band hatte viele Fans mitgebracht, die den Abend auf dem Hugo-Bork-Platz feierten, mitsangen und das eine oder andere Mal auch begeistert vor der Bühne tanzten.

Von Robert Stockamp