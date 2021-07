Skipper Muschelbart schippert mit einer Botschaft über den Mittellandkanal

Wolfsburg

Spaziergänger staunen, und selbst manch erfahrener Motorschiffkapitän reibt sich verblüfft die Augen: Da tuckert auf dem Mittellandkanal seit einigen Monaten ein uriges Gefährt von West nach Ost, das auf den ersten Blick eher einem quietschgrünen schwimmenden Schuh ähnelnd als einem Wasserfahrzeug. Und am Steuerrad unter dem grell beschrifteten Segel steht ein nicht minder uriger Typ: Der 71-jährige Umweltaktivist Dirk Weiland, alias Skipper „Muschelbart“.

Ein Autodidakt ohne jemals erlernten Beruf, aber mit der für sich selbst gewählten Berufung, sein Leben dem Umweltschutz zu widmen. Muschelbart gehört zu einer Organisation namens „Ring-Schuh“, angelehnt an den Bauernaufstand unter dem Banner „Bundschuh“, mit dem im 16. Jahrhundert Bauern und Leibeigene gegen Knechtschaft und Ausbeutung rebellierten und den Bauernkrieg auslösten. „Auch heute ist es wieder einmal an der Zeit, wehrhaft mehr Demokratie zu wagen“, erklärt der Skipper und lässt mit dieser Anlehnung an ein Zitat die Erinnerungen an Bundeskanzler Willy Brandt wach werden. „Unsere Demokratie muss reformiert werden.“ Diese Überzeugung will Muschelbart auf dem Wasserweg in den kommenden Wochen bis nach Berlin tragen.

Bildergalerie vom Boot des Umweltaktivisten:

Zur Galerie Auf dem Weg nach Berlin ist der Umweltaktivist Muschelbart mit seinem Boot in der Marina Abbesbüttel gestrandet – ein paar Reparaturen sind fällig. Die WAZ besuchte ihn.

Neben seiner politischen Einstellung, den sogenannten etablierten Parteien bei den kommenden Bundestagswahlen die Stimme zu verweigern, widmet sich der in Goslar geborene Dirk Weiland mit ungebrochenem Engagement und trotz vieler Rückschläge dem Umweltschutz. Purer Zufall, aber bedauerlicherweise tragisch passend, dass die derzeitigen Flutkatastrophen gerade in diese Phase seiner Reise nach Berlin fielen.

Weiland, pardon, Muschelbart, mit den bunten Perlen im üppigen Gesichtsgestrüpp, kritisiert seit vielen Jahren, wie in Deutschland mit wertvollen Ressourcen umgegangen wird. Er forschte intensiv in Sachen Altreifen und stellte dabei fest, dass man mit relativ geringem Aufwand ausgediente Autoreifen so miteinander verweben kann, dass aus ihnen beispielsweise Deich- oder Uferbefestigungen in Form von Quadern geflochten werden können. Füllt man diese mit Sand oder Wasser, stellen sie für anstürmende Fluten eine unbezwingbare Barriere dar. „Es ist ja nun kein Geheimnis“, so Muschelbart, „dass die Meeresspiegel ansteigen und die Deiche erhöht werden müssen.“ Auch in den flutgeschädigten Regionen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hätte man mit derartigen Hochwasserschutzquadern sicherlich wirkungsvoller gewappnet sein können.

Ein Modell: Solche Flechtwerke will Weiland für den Hochwasserschutz einsetzen. Quelle: Burkhard Heuer

Muschelbart wollte das Verfahren für den Hochwasserschutz zum Patent anmelden

Dirk Weiland hat das Verweben von Reifenringen 1998 übrigens für viel Geld zum Patent angemeldet, er und eine Sponsorin allerdings rannten gegen die Wand von Monopolisten, die Altreifen selbst vermarkten. „Eine Mafia“, behauptet Muschelbart. „Meine Sponsorin wurde in die Pleite getrieben“, bedauert er heute. Auch ein Versuch am Jade-Weser-Port, sogar von der Niedersächsischen Landesregierung befürwortet, scheiterte an den Reifengiganten. „Die hatten für eine Versuchsstrecke rund fünf Millionen Euro an Gewährleistung gefordert“. Das Geld habe man damals natürlich nicht aufbringen können. Versuch gescheitert.

Der Umweltaktivist ist übrigens der Überzeugung, dass mit knapp zwei Milliarden Altreifen, die jährlich weltweit anfallen, allerlei Schindluder getrieben wird. Und auch die gewaltige Menge von Altreifen in Deutschland – es dürften um die 480 000 Stück sein – wird sicher nicht insgesamt nachhaltig recycelt. Daten sprechen von 17 Prozent. Ein Teil davon ist untauglich. „Was beispielsweise als Gummigranulat in den Straßenasphalt gemischt wird, kommt eines Tages als Abrieb zurück und landet mit dem Oberflächenwasser in den Abflussgräben“ , sagt Weiland.

Ein Video von Skipper Mischelbart:

Modelle dokumentieren die Funktion seines Hochwasserschutzes

Anhand von Modellen und mit dem Flechtwerk, das sein Boot umgibt, dokumentiert Dirk Weiland, dass man Kunststoffe oder Gummi fest miteinander verknüpfen kann. Weil Reifengummi viel zu schwer gewesen wäre, nutzte er für das Boot Streifen aus Kunstrasen. „Das System allerdings ist absolut das gleiche:“

Wenn auch der 3,5-PS-Verbrennermotor momentan ein paar Mucken zeigt und einen Zwangsaufenthalt in der „Marina Abbesbüttel“ notwendig machte, will der Umweltaktivist rechtzeitig über Mittellandkanal, Elbe und Havel nach Berlin gelangen. Zuvor sind Stippvisiten im Yachtclub „Hoffmannstadt“ Fallersleben bei Calberlah und eventuell in der Autostadt vorgesehen. Denn der Weg ist das Ziel für den 71-Jährigen, auch die Chance, mit vielen Menschen über die aktuellen Themen unserer Zeit zu sprechen.

Sogar unterwegs ist ein Plausch mit Skipper Muschelbart problemlos möglich

Das ist übrigens problemlos möglich nicht nur an den Anlandestationen, sondern auch während der Fahrt auf dem Kanal. Der zum Wohnboot umgebaute ehemalige Frachtkahn aus den Niederlanden wird von den dreieinhalb Pferdestärken auf maximal Schrittgeschwindigkeit von fünf km/h beschleunigt. „Da kann man mit Spaziergängern am Ufer doch ganz gemütlich plaudern“, schmunzelt der Skipper.

Von Burkhard Heuer