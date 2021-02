Wolfsburg

Auf den Straßen und auf den Schienen geht wegen des Schnees nicht mehr viel. Doch die weiße Pracht sorgt auch für viel Spaß: Die Stadt hat nämlich am Montag im Stadtwald eine zehn Kilometer lange Skilanglauf-Loipe eingerichtet und freigegeben. Die WAZ hat sich auf der Piste umgeschaut und bei den Wolfsburgern nachgefragt, wie die Route ankommt.

Die Langlaufloipen starten am VW-Bad und verlaufen zwischen Hasselbachtal und Detmerode. „Eine Loipe in der Stadt ist super“, sagte Andrea Mertens. Die Vorsfelderin ist am VW-Bad los gelaufen und habe bereits einen Langläufer überholt und einer sei ihr entgegengekommen. Ausgerüstet ist Mertens übrigens mit einer Stoppuhr. „Aber ich habe mir keine Zeit gesetzt, sondern möchte einfach das schöne Wetter und den Schnee genießen“, sagt sie. Sie fährt seit ihrer Kindheit Langlauf. Daher hat sie das richtige Equipment schon länger.

Keine Ausrüstung für den Wintersport in Wolfsburg zu erwerben

Damit hat sie Glück, denn in den Wolfsburger Geschäften ist es nicht mehr zu erwerben. „Seit Tagen fragen Anrufer nach der Ausrüstung. Allerdings bieten wir seit Jahren keine Langlaufskier mehr an“, sagt Brigitte Musiol, Mitarbeiterin von „Sport 2000“.

Im Fallersleber Geschäft könne man sich aber mit wärmender Kleidung ausrüsten. Trotz der Kälte sollten Sportler aber beachten, dass sie sich nicht zu warm anziehen. Musiol rät zu guter Unterwäsche, Mütze oder Stirnband und natürlich Handschuhen.

Loipe wurde vor zehn Jahren im Wolfsburger Wald angeboten

Die Stadt hat die Loipe zuletzt vor zehn Jahren gezogen. Daran kann sich das Ehepaar Lieselotte und Kurt Papenfuß noch gut erinnern. Die Wolfsburger wohnen am Rabenberg und waren damals jeden Tag auf der Loipe unterwegs. Auch in diesem Jahr gehörten sie zu den ersten Sportlern auf der Piste. Sie haben nämlich gesehen, wie die Stadtforstmitarbeiter mit Hilfe eines Loipenspurgerätes, welches bei der Stadt Braunlage im Harz ausgeliehen wurde, die Wege vorbereitet haben. „Ein großes Dankeschön an die Stadt, schöner geht es nicht“, so Kurt Papenfuß.

Loipenkarte: Auf diesen Strecken können die Wolfsburger den Schnee genießen. Quelle: Niedersächsische Landesforsten

Nun wollen die beiden wieder jeden Tag für eine Stunde auf die Piste. „Bei einer geraden Strecke wie hier ist das Skilanglaufen nicht schwer. Doch in einer Kurve sollte man aufpassen“, so der Wolfsburger. Die beiden sind erfahrene Sportler, üblicherweise laufen sie im Allgäu. Doch der Winterurlaub im Januar ist in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen. Daher freut sich Lieselotte, dass sie im Wolfsburger Stadtwald trainieren kann. „Ich bin mir manchmal noch unsicher beim bergab fahren, daher möchte ich das üben“, sagt Lieselotte Papenfuß. Die Loipenkarte ist im Internet unter www.wolfsburg.de/stadtforst einsehbar.

