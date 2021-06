Sinkende Inzidenz: Wann öffnen Wolfsburgs Clubs wieder?

Wolfsburg

Tanzflächen voller feiernder Menschen und enge Räume, in denen der Schweiß von der Decke tropft: Das hat es in Wolfsburg schon lange nicht mehr gegeben. Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten die Türen der Clubs die meiste Zeit über geschlossen bleiben. Durch die niedrige Inzidenz der vergangenen Tage gibt es jetzt erstmals seit Monaten so etwas wie eine Öffnungsperspektive für die Diskos. Die WAZ hat deshalb mit einigen Betreibern über ihre Pläne gesprochen und erfahren: Vorerst bleiben die Party-Möglichkeiten begrenzt.

Das „K four“ im Kaufhof will öffnen

Sollte die Inzidenz in Wolfsburg auch am Mittwoch und Donnerstag unter 35 bleiben, dürften Clubs und Diskos ab Samstag wieder öffnen. Einer der wenigen Clubs, der dann tatsächlich wieder Partygänger empfangen will, ist das „K four“ im Kaufhof. Inhaber Ghandi Said Al Hassan betont: „Wir sind bereit.“

Die Regeln für den Neustart seines Clubs sind streng: Es darf nur die Hälfte der normalerweise zugelassenen Personen hinein. Die Gäste müssen am Eingang zunächst einen negativen Corona-Test vorweisen und danach ihre Kontaktdaten hinterlassen: „Dann können sie feiern gehen“, sagt der Inhaber des K four. Die Tanzfläche darf er öffnen, allerdings gilt dort eine Maskenpflicht. Nur am Sitzplatz dürfen die Gäste die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Ghandi Said Al Hassan hofft, dass die Beschränkungen bald entfallen. Vom Öffnen halten sie ihn aber nicht ab: „In allen Läden musste man sich wochenlang testen lassen, das ist für viele Alltag.“

Ghandi Said Al Hassan vom K four: Bleibt die Inzidenz niedrig, sollen die Wolfsburger ab Samstag wieder in seinem Club tanzen können. Quelle: Archiv

Tanzen ist nur mit Maske erlaubt

Jan Schroeder von der Kult-Disko Esplanade sieht das anders. Er meint: „Für uns macht es keinen Sinn zu öffnen, solange wir die Maskenpflicht haben.“ Er hat deshalb auch den Juli und August bereits abgeschrieben. Im heißen Club mit Maske tanzen? Das mache keinen Spaß. Hinzu kommt, dass es aus Sicht von Jan Schroeder schwierig ist, zu kontrollieren, dass die Gäste die strengen Regeln wirklich einhalten. „Du machst auf und stehst mit einem Bein im Knast“, fürchtet er.

Für die Clubs besonders ärgerlich: Das Land hatte in seinem ursprünglichen Stufenplan vorgesehen, dass Diskos bei einer Inzidenz unter 35 für negativ getestete Personen ohne Maskenpflicht öffnen dürfen. Diesen Plan zog es wenige Tage später wieder zurück. Jan Schroeder machte seinem Ärger darüber in einem Facebook-Video Luft. Er habe in einer Nacht-und-Nebel-Aktion versucht, Waren, Technik und ein Team für den Neustart zusammenzustellen. Nur, um danach alle Pläne wieder über den Haufen werfen zu können. Die Frage, die sich Jan Schroeder stellt: „Auf was wird denn noch gewartet?“ Er selbst plant, erst dann wieder loszulegen, wenn eine Öffnung ohne Maskenpflicht möglich ist.

Der Sauna-Klub öffnet frühestens im September wieder

Das Hallenbad hat bereits verkündet, dass der Sauna-Klub bis mindestens Ende August geschlossen bleibt. Vorerst konzentriert sich das Kulturzentrum stattdessen auf sein Programm im Biergarten.

Anne Windt vor ihrem Blondt: Ihr Tanzlokal bleibt vorerst geschlossen. Quelle: Archiv

Für Anne Windt vom Tanzlokal Blondt kommt ein Neustart unter den aktuellen Bedingungen ebenfalls nicht in Frage. „Mit Test und Maskenpflicht zu öffnen, das lohnt sich nicht“, meint sie. Sie will deshalb ebenfalls abwarten, wie es weitergeht. Das sei allerdings immer schwieriger: „Das Geld geht langsam aus.“

Von Melanie Köster