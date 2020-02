Singen war ihr Leben: Trauer um Sängerin Christa Freyer

Wolfsburg

Singen war ihr Leben – deshalb hat sich Christa Freyer diesen Satz auch auf ihre Visitenkarte drucken lassen. Jetzt ist die Wolfsburger Sängerin, die oft mit dem ehemaligen „singenden Polizisten“ Hans Grothe aufgetreten ist, mit 72 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Christa Freyer, die viele Wolfsburger auch unter dem Künstlernamen Christine Freyer kennen, wurde 1947 in Rosche bei Uelzen geboren. Als Kind kam sie mit ihren Eltern nach Wolfsburg. Schon in jungen Jahren arbeitete sie an ihrer musikalischen Karriere. Von 1964 bis 1974 war Christa Freyer Mitglied der Wolfsburger Chorgemeinschaft. Außerdem hatte sie einige Solo-Auftritte in Wolfsburg und Umgebung.

Bei TV-Castingshows beworben

Zwischen 1965 und 1967 nahm die Wolfsburgerin häufiger an Gesangswettbewerben teil – „und brachte so manche Siegerurkunde mit nach Hause“, erinnert sich Sohn Björn Freyer. Sie sei sehr mutig gewesen. So mutig, dass sich die Seniorin 2012 sogar bei zwei TV-Castingshows bewarb: bei „ X Factor“ und „ Deutschland sucht den Superstar“. Die Jury lobte ihre großartige dunkle Stimme – für einen Auftritt im Fernsehen reichte es aber leider nicht.

Obwohl Christa Freyer als junge Frau viele Erfolge auf der Bühne feierte – eine Karriere als Profi-Sängerin war nicht ihr Ziel. Stattdessen entschied sie sich 1964 für eine solide Ausbildung als Sekretärin/Stenotypistin bei Volkswagen und arbeitete dort sogar für den damaligen Vorstand.

1976 folgte Umzug nach München

1976 zog die Wolfsburgerin nach München und arbeitete bei einem anderen Autobauer: BMW. Die Musik kam in der neuen Heimat nicht zu kurz. „Meine Schwester trat regelmäßig in der BMW-eigenen Band Dixie-Driver auf“, erinnert sich Bruder Achim Heilmann.

2014 kehrte sie nach Wolfsburg zurück. „Es war so, als ob sie nie weggewesen wäre“, sagt Björn Freyer. Dass sie in der Wolfsburger Musikszene wieder schnell Fuß fasste, lag an Hans Grothe. „Wir trafen uns zufällig bei einer Seniorenveranstaltung im ehemaligen Café Extrem“, erzählt Grothe. „Bist Du nicht der Hans?“, fragte Christa Freyer forsch.Beiden kannten sich von früher, als sie in seiner Band Sound Stars mitspielte.

Danach traten die beiden häufig gemeinsam auf – bevorzugt in Seniorenheimen. In der Residenz am Hasselbachtal engagierte sich Christa Freyer außerdem sozial.

Von Sylvia Telge