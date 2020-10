Innenstadt

Mit rhythmischem Applaus und lauten Zugabe-Rufen feierte das Publikum im Hallenbad am Samstagabend das Liedermacher-Duo „Simon & Jan“. Zweimal mussten die beiden auf die Bühne zurück. So erfüllte sich am Ende der Titel des aktuellen Programms „Alles wird gut“.

„Unsere Agentin rief immer wieder an und fragte, wie das Programm heißen soll“, meinte Jan Traphan. Schließlich habe man sie mit den Worten beruhigen wollen, „Alles wird gut“. Wie viel Wahrheit in der Anekdote steckt, ist schwer zu sagen, zeigt aber den feinsinnigen Humor, mit dem das Duo arbeitet.

Anspruchsvolle Themen der Lieder werden mit viel Charme verpackt

„Simon & Jan“ sind nicht Comedy und nur bedingt Kabarett, aber mit ihren Liedern auf jeden Fall sehr politische Liedermacher. Die naturgemäß anspruchsvollen Themen der Lieder werden aber mit viel Charme verpackt. Traphans launische Zwischenmoderation klingt immer ein bisschen nach Sozialpädagoge. Doch dann lugt doch noch eine feine Pointe um die Ecke.

Eine ungleiche Verteilung in der Bevölkerung macht er als eines der größten Probleme aus. Gemeint ist hier die Verteilung von Hirn. Dann wird gegen Nazis gesungen, die Umweltzerstörung und viele andere Themen. Dabei sind die Texte im Grunde nie anklagend und wechseln zwischen ernsten Passagen und klugem Humor. So kann man inhaltlich folgen, darf die Anspannung dann aber immer wieder mit Lachen entladen.

Der Mitmachpart fiel wegen Corona flach – trotzdem sprang der Funke über

Das Oldenburger Duo hat einen großartigen Weg gefunden, unterhaltsam zu sein und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen. Das Publikum im Großen Saal des Hallenbads nahm das dankbar auf. Es wurde viel gelacht und noch viel mehr applaudiert. Der Funke sprang über auch ohne den Mitmachpart, der wegen Corona-Regeln ja momentan immer flach fällt.

„Stellt euch den Mitmach-Kanon jetzt einfach mal im Kopf vor“, forderte Jan Traphan das Publikum auf. Dann schaute er gespannt in das Publikum, was schon für die ersten Lacher sorgte. „Funktioniert besser als der echte Mitmach-Kanon“, scherzte er schließlich.

Geloopte Akkorde und Effekte braucht es eigentlich gar nicht für die Songs

Mit durchgängig zweistimmigem Gesang und eigentlich nur zwei Instrumenten intonierten die beiden ihre Stücke sehr wohlklingend. Simon Eickhoff wechselte immer wieder zwischen Gitarre und Akustikbass, spielte auch mal Bass-Drum oder Snare. Hinzu kamen viele geloopte Akkorde und Effekte.

Das war an mancher Stelle auch schon mal ein bisschen sehr viel des Guten. Die Songs von „Simon & Jan“ funktionieren auch ohne fünfschichtige Rhythmen und Begleitungen sehr gut. Das ist inzwischen bei dem Duo etwas zu viel geworden. Doch dem gelungenen Abend tat auch das überhaupt keinen Abbruch.

Von Robert Stockamp