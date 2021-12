Wolfsburg

Im vorherigen Jahr sind große Feste wegen Corona ins Wasser gefallen. In diesem Jahr sieht’s genauso trist aus: Noch bis zum 15. Januar gilt die Warnstufe 3, Tanzveranstaltungen am Silvester sind also verboten, Restaurants dürfen aber geöffnet bleiben. Die WAZ hat sich umgehört, welche Events stattfinden – und wie die Corona-Regeln sind.

Das Scharoun Theater plante die „Schmidt-Show on Tour“. Aufgrund der neuen Verordnung entfallen beide Vorstellungen am 31. Dezember. Die Karteninhaber würden vom Theater kontaktiert werden.

Gala-Buffet im Wolfsburger Restaurant Zum Tannenhof

Einige Theater-Gäste haben ihre Pläne laut Heiko Sturm, Geschäftsführer Zum Tannenhof, geändert. „Sie haben bei uns einen Tisch reserviert, daher sind wir momentan ausgebucht“, sagte Sturm. Im Restaurant wird von 18 bis 22 Uhr ein Gala-Buffet inklusive Getränke für 76 Euro pro Person angeboten. Tanzen sei nie geplant gewesen, daher darf das Treffen mit 60 Gästen stattfinden. Bei der Veranstaltung gelte die 2G-plus-Regel.

Im Restaurant Zum Tannenhof in Wolfsburg gilt Silvester die 2G plus-Regel. Im Scharoun Theater fällt die Schmidt Show on Tour-Veranstaltung aus. Quelle: dpa/Ingo Boelter

Im Hallenbad fällt die Silvester-Sause aus. „Wir haben uns schon gedacht, dass die Situation keine Feierlichkeiten zulässt, deshalb wurde nichts geplant“, sagt Geschäftsführer Andreas Plate. Die geplanten Veranstaltungen für Dezember seien ebenfalls auf das neue Jahr verschoben worden.

Dürfen die Wolfsburger an Silvester tanzen?

Eine Wolfsburgerin hat vor Wochen zwei Karten für die Veranstaltung im Schützenhaus Vorsfelde gekauft. „Es gibt ein Buffett und wir haben uns so aufs Tanzen gefreut“, sagte sie zur WAZ.

Gegen das Tanzverbot an Weihnachten und Silvester wird juristisch vorgegangen. Der DEHOGA-Landesverband hat beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einen Antrag auf Prüfung gestellt. Das Gericht hat vor kurzem die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt. Jovi Davidovich vom Schützenhaus wartet mit einer offiziellen Absage noch ab. „Falls die Gäste wirklich nicht tanzen dürfen, stornieren wir und erstatten die Tickets“, sagte Davidovich.

Wolfsburger Restaurants dürfen an Silvester öffnen

Restaurants dürfen während der Weihnachtsruhe prinzipiell offen bleiben. Melanie Perricone, Pächterin vom Wildfrisch und Chefin vom Lindenhof, hat sich dagegen entschieden und bietet ein Außer-Haus-Verkauf an. Silvester gibt es beim Wildfrisch beispielsweise ein Raclette-Menü. „Die Gäste brauchen Planungssicherheit – wie wir“, betont sie.

Darf an Silvester doch getanzt werden, wie hier zum Jahreswechsel 2019/ 2020? Darüber entscheidet das Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Quelle: Roland Hermstein

Die Wolfsburgerin ärgert sich, dass sie in Niedersachsen arbeitet und findet die eingeführten Regeln der Landesregierung „grob fahrlässig“, da andere Bundesländer keine Weihnachtsruhe hätten. „Die Partys finden wieder hinter verschlossenen Türen statt oder die Menschen fahren einfach über die Grenze, beispielsweise nach Oebisfelde. Dabei sollte so etwas gerade vermieden werden“, erklärt Perricone.

Neujahrsruhe: Diese Regeln gelten Vom 27. Dezember 2021 bis zum 15. Januar 2022 gelten noch einmal verschärfte Regelungen der Warnstufe 3.

Das bedeutet, dass für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt plus zwei Personen gelten. Kinder unter 14 Jahre zählen nicht mit. Kindergeburtstage sind also weiter möglich.

Private Zusammenkünfte von ausschließlich Geimpften und Genesenen sind nur noch mit bis zu zehn Personen drinnen gestattet. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Tanzveranstaltungen sind generell in Warnstufe 3 und in Hotspots verboten, ebenso Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen.

Weihnachtsmärkte müssen in dieser Zeit schließen, ebenso alle Clubs und Diskotheken. Auch dies gilt zukünftig generell in Warnstufe 3 und in Hotspots.

Im Kaufhof öffnet das Alt Berlin ab 18 Uhr, für 32 Euro erwartet die Gäste ein Buffet inklusive Sekt. Die Tickets können im Restaurant abgeholt werden. Ein DJ ist engagiert, allerdings dürfen die Feiernden nicht tanzen. In der Bar Celona können die Wolfsburger ebenfalls ohne Tanz ins neue Jahr feiern. Der Hip-Hop Club „Viva“ und die Ballermann-Kneipe „Rein damit“ sind geschlossen.

Silvester ohne Wumms: Es gibt Böllerverbotszonen in Wolfsburg

Das alte Jahr wird in diesem Jahr übrigens wie schon im vergangenen Jahr ruhig verabschiedet werden müssen: Das verkaufen von Feuerwerkskörpern ist verboten und die Stadt Wolfsburg hat im gesamten Stadtgebiet inklusiveeiniger Stadt- und Ortsteile Böllerverbotszonen ausgerufen...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig