Wolfsburg

Im Prozess um die Silvesterkrawalle in Westhagen wegen schweren Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz fordert die Staatsanwaltschaft für den ältesten Angeklagten elf Monate Haft auf Bewährung. In den Plädoyers der Verteidiger ging es vor allem um die Frage, welche Taten in der Silvesternacht ihren Mandanten konkret zugeordnet werden konnten.

Schüsse mit Schreckschusswaffe auf Polizisten und Feuerwehrleute

Der Staatsanwalt sah den Tatbestand des Landfriedensbruchs für alle Angeklagten „beispielhaft“ erfüllt. Den 24-Jährigen betrachte er als Haupttäter unter den Beschuldigten. Zusammen mit einem 19-jährigen Braunschweiger soll er wiederholt aus der Menschenmenge hervorgetreten und mit einer Schreckschusswaffe auf die gläserne Eingangstür des Schulzentrums geschossen haben, hinter der sich Polizisten und Feuerwehrleute befanden. Der Wolfsburger sei von mehreren Zeugen benannt worden. Die Vorwürfe habe er zwar nicht direkt zugegeben, sich jedoch auf Videos wiedererkannt.

Auch der 19-jährige Angeklagte aus Wolfsburg habe eingeräumt, mit einer Schreckschusswaffe in Richtung der Einsatzkräfte geschossen zu haben. Ein 20-jähriger Beschuldigter habe den Wurf eines „Polenböllers“ auf Polizeibeamte und Widerstand bei der Festnahme zugegeben.

Massenhaft Platzpatronen: Auf dem Marktplatz in Westhagen sollen viele Feiernde Schreckschusswaffen abgefeuert haben, statt Raketen und Böller zu zünden. Es fielen auch Schüsse auf Polizisten und Feuerwehrleute. Quelle: Gero Gerewitz

Milderes Strafmaß für jugendliche Angeklagte gefordert

Positiv rechnete der Staatsanwalt die glaubhafte Entschuldigung des 24-Jährigen im Prozess an. Seine Haftstrafe solle auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem forderte die Anklagevertretung 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit und eine Drogenberatung.

Für die beiden damals Jugendlichen beziehungsweise einen Heranwachsenden wurden ebenfalls teilvergütete Arbeit zugunsten der Feuerwehr sowie eine Geldauflage bei Bewährungszeiten von ein bis zwei Jahren gefordert.

Verteidigung zieht Glaubwürdigkeit von Zeugen in Zweifel

Für die Verteidigung ging es um die Frage der Beteiligung der Angeklagten an dem Chaos auf dem Marktplatz in Westhagen. Der Anwalt des 24-Jährigen sagte, sein Mandant sei zwar von den Angeklagten am „markantesten“ in Erscheinung getreten. „Dennoch ist der Begriff Haupttäter gefährlich, wenn wir über das Gesamtgeschehen reden.“ Der Rechtsbeistand zog die Glaubwürdigkeit von Zeugen in Zweifel. Sein Mandant habe ein volles Geständnis abgelegt und zeige Reue und Einsicht. Angemessen seien neun Monate Haft ausgesetzt zu zwei Jahren auf Bewährung sowie 100 Arbeitsstunden.

Arbeitsstunden statt Dauerarrest

Die Anwältin des 20-jährigen Angeklagten, der den Wurf des Polenböllers zugegeben hatte, sagte, ihr Mandant könne wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, nicht aber wegen Landfriedensbruchs belangt werden. Arbeitsstunden als Strafe seien „die allerbeste Idee“. „Nichts erinnert einen so sehr daran, was man da für Mist gebaut hat, als Stunden für die Feuerwehr abzuleisten.“ Von Dauerarrest als Denkzettel hielten die Verteidiger angesichts der bereits 22 Monate zurückliegenden Tatnacht wenig. Der Anwalt des 19-jährigen Braunschweigers sagte, sein Mandant habe „einen geraden Lebenslauf“ vorzuweisen, in Betracht komme eine Geldauflage.

Der Verteidiger des 19-Jährigen aus Wolfsburg betonte, sein Mandant habe ohnehin noch 2400 Euro Regressansprüche der Polizei zu erwarten und sei in den vergangenen zwei Jahren nicht straffällig geworden. Er forderte als Strafmaß 80 Arbeitsstunden sowie eine Drogenberatung. Das Urteil wird am Mittwoch, 10. November, erwartet.

Von Christian Opel