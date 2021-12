Das wünschen sich Wolfsburger Promis für 2022.

Wolfsburg

Es ist bei vielen Menschen ein festes Ritual: Sich am Ende eines Jahres Vorsätze, Pläne und Wünsche für das kommende Jahr vornehmen. Auch Wolfsburger Prominente machen das. Die WAZ hörte sich um.

Ehme de Riese: „Ich stelle mich positiv auf die Dinge ein“

Ehme de Riese, Optiker: „Das Leben ist das, was passiert, während wir Pläne schmieden“. Ich nehme diese Erkenntnis an und stelle mich möglichst positiv auf die Dinge ein, die uns herausfordern werden. Meine Mitarbeiter, meine Familie und ich sind gesund geblieben. Dies soll auch im neuen Jahr die Grundlage für unsere Zuversicht und unser positives Denken sein.

Wir gehen 2022 lebendig mit vielen Vorhaben an: Denke ich an Wolfsburg, will ich weiter dazu beitragen, Gründe zu liefern, dass unser aller Gäste sich begeistert in unserer Stadt bedienen lassen. Es gibt so viele positive Entwicklungsmöglichkeiten in unserer schönen Stadt, die wollen wir nicht einfach vorüberziehen lassen. Ich freue mich auf eine zukunftsorientiertes Wolfsburgs auf dem Weg zum „Zentrum der modernen Automobilkultur“ durch unseren Global Player Volkswagen.

Wolfsburg möge diese Rolle leben und wir Wolfsburger mögen uns in gleicher Form dieser Entwicklung zuwenden und sie annehmen. Die Weichen sind gestellt.

Michel Junge: „Die Pandemie soll eingedämmt werden“

Michel Junge, Direktor des Phaeno: Hinter uns liegen zwei Corona-Jahre, die nicht nur das Phaeno sehr belastet haben, sondern uns alle persönlich stark beeinflussen. Hatten wir im Sommer noch die Hoffnung, die Krise bald überwunden zu haben, empfinden wir den aktuellen Rückschlag als besonders bedrückend.

Daher kann mein Wunsch für das kommende Jahr nur die Eindämmung der Pandemie sein. Ich vertraue dabei auf die Wissenschaft und die zahlreichen Forscher, die mit Hochdruck an der Bekämpfung von Corona arbeiten. Wir hatten im Phaeno zwei junge Wissenschaftler zu Gast, von denen einer an der Entwicklung eines Corona-Medikaments beteiligt war. Wenn man erlebt, wie intensiv und engagiert hier geforscht wird, habe ich die Hoffnung, dass wir die Situation trotz der ärgerlichen Behinderung durch die Impfgegner in den Griff bekommen werden.

Melanie Perricone: „Ich wünsche mir volle Tanzsäle“

Melanie Perricone, Gastronomin aus Nordsteimke, Vorsitzende des Dehoga Wolfsburg: Ich habe einen riesengroßen Wunsch: Ich wünsche mir für 2022, dass die Unbeschwertheit in der Gastronomie zurückkehrt, die es vor Corona gab. Volle Säle mit tanzenden Gästen, Besucher, die an der Theke sitzen und sich ihr Bier schmecken lassen, voll besetzte Tische. Für die Hotels wünsche ich mir volle Betten und jede Menge Touristen, die über Nacht bleiben, unser schönes Wolfsburg erkunden, hier essen und trinken.

Für mich persönlich habe ich auch einen Wunsch für das nächste Jahr: Ich hoffe, dass mir meine Kreativität erhalten bleibt und Corona mir diese nicht tötet. Immer wieder musste die Gastronomie kreativ sein, um in der schwierigen Zeit unter schwierigsten Bedingungen zu bestehen. Egal ob unser Wohnmobil-Dinner vom „Wildfrisch“ auf dem Nordsteimker Rittergut oder andere Ideen – wir waren immer erfinderisch. Das wollen wir auch 2022 bleiben.

Dennis Weilmann: „Ich wünsche mir eine positive Entwicklung für die lokale Wirtschaft“

Dennis Weilmann, Oberbürgermeister: Zunächst hoffe ich, dass wir die Corona-Pandemie schnellstmöglich hinter uns lassen und unsere Energie wieder in Projekte einbringen können, die für unsere Stadtentwicklung wichtig sind. Meine Vision ist eine attraktive Innenstadt, die durch mehr Grün, Spielplätze und Kultur zum Verweilen einlädt. Darüber hinaus wollen wir die Wohnbauoffensive bedarfsgerecht weiterführen. Mit einem attraktiven und bezahlbaren Wohnangebot stärken wir neben der Lebensqualität so auch unseren Wirtschaftsstandort.

Ich wünsche mir eine positive Entwicklung für unsere lokale Wirtschaft sowie gemeinsam mit Volkswagen eine weitere Stärkung unseres Standortes mit einem neuen Werk. Ausdrücklich danken möchte ich den vielen ehrenamtlich Engagierten, die sich in unseren Vereinen und Einrichtungen engagieren. Das ehrenamtliche Engagement des Einzelnen macht Wolfsburg zu einer lebenswerten Stadt für alle. Zu guter Letzt freue ich mich auch im kommenden Jahr auf die Zeit mit meiner Familie. Ich wünsche allen Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern schöne Feiertage! Bleiben Sie gesund!

Mandy Sobetzko: „Ich freue mich auf die Eröffnung der neuen Bar am Mittellandkanal“

Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt: Ich wünsche mir für 2022, dass wir weltweit die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Gesundheit ist das wichtigste. Durch die Kontaktbeschränkungen nehmen wir das Zusammensein mit Freunden und Familie intensiver wahr. Reisen und Großveranstaltungen, die vorher selbstverständlich waren, wissen wir jetzt wieder zu schätzen.

Großveranstaltungen sind auch in der Autostadt nicht mehr möglich, deshalb sind wir 2021 zu kleineren Formaten übergegangen: Angefangen von Familienwochen, Probefahrt-Aktionen, Käfertreffen – dem ersten in der Autostadt überhaupt. Wir haben uns der Zeit angepasst. Im Sommer haben wir zu kleinen Konzerten eingeladen, die bei Besuchern sehr gut angekommen sind. Ich würde mir wünschen, dass wir im nächsten Jahr wieder mit größeren Formaten starten könnten. Angesichts der neuen Virus-Variante Omikron wird das aber wohl noch dauern. Trotzdem wollen wir optimistisch bleiben.

Wir planen für 2022 einen ganzjährigen Eventkalender. Im ersten Quartal 2022 wollen wir außerdem unsere neue Bar am Mittellandkanal eröffnen, auf die ich mich persönlich sehr freue: Wir haben schon den Dress der Bedienung und die Speisekarte abgestimmt. Außerdem bauen wir den Beef Club um. Auch im Ritz-Carlton wird es Neues geben – lassen Sie sich überraschen!

