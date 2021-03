Sieben Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg hat am Donnerstag sieben Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten 2143, davon gelten 1934 als genesen, 70 sind verstorben. Das Gesundheitsamt zählt derzeit 139 Fälle.

Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder etwas gesunken. Innerhalb einer Woche gab es in Wolfsburg 43,3 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner. Das bedeutet aber nicht, dass die Läden in der Stadt nun auch Kunden ohne Termin einlassen dürften. Für die Öffnung des Handels zählt der Wert auf Landesebene. Und am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz in Niedersachsen bei rund 68, mit steigender Tendenz.

Die große Hoffnung im Kampf gegen die Pandemie ruht neben den Schnelltests weiterhin auf den Impfungen. Spätestens ab Mitte April sollen auch Hausärzte impfen dürfen. Einige Wolfsburger Ärzte führen schon Wartelisten.

