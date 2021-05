Wolfsburg

Auch, wenn man es beim aktuellen Wetter nicht glauben mag: Der Frühling ist da. Und der berge für Autofahrer so einige Gefahren, sagt Wolfsburgs TÜV-Chef Michael Busse. Und gibt in der WAZ praktische Tipps, wie man am Steuer sicherer unterwegs ist.

Tipp 1: Auf Krötenwanderungen achten

Womit nur wenige rechnen: mit der Wanderung der Kröten. Sie wandern im Frühling ebenso über die Straßen zu ihren Laichgründen wie Frösche, Salamander oder Lurche. Michael Busse sagt: „Es gibt ein Zusatz-Verkehrsschild, das auf Amphibienwanderungen hinweist.“ Sein Tipp an solchen Stellen: Runter vom Gas und aufmerksam weiterfahren.

Tipp 2: Wildwechsel – Ausweichen sollte man nicht

Ähnliches gelte bei Wildwechsel-Warnschildern, denn: „Der Wildwechsel ist im Frühjahr ist im Frühjahr ein häufiges Unfallrisiko“, so Busse. „Die Geschwindigkeit sollte gedrosselt und die Aufmerksamkeit erhöht werden.“ Und bremsbereit sein. Denn: „Wo ein Wildtier ist, können weitere folgen.“ Was, wenn ein Wildunfall nicht mehr zu verhindern ist? „Ausweichen sollte man nicht“, betont TÜV-Chef Busse. „Da eine Kollision mit dem Gegenverkehr oder ein Baumaufprall gefährlicher als ein Zusammenstoß mit dem Wild sein kann.“ Sein Tipp: Stark bremsen, Lenkrad gut festhalten und gerade lenken. Und dann? Warnblinklicht einschalten, Warnweste anziehen, Unfallstelle absichern und die Polizei rufen.

Michael Busse: Leiter der Wolfsburger TÜV-Station in der Borsigstraße. Quelle: Britta Schulze

Tipp 3: Auf Nachtfrost und Glätte achten

Weitere Gefahr, die viele im Frühjahr unterschätzen: Glätte. „Bis zu den Eisheiligen muss mit Minusgraden und Glätte gerechnet werden“, betont Michael Busse. „Nachtfrost und Morgenglätte sind daher durchaus denkbar.“ Besonders auf Brücken oder an Schneisen in Wäldern müsse man mit vereisten Straßen rechnen. Auch im Frühling. Sein Tipp: „Einen Blick auf das Thermometer werfen und Fuß vom Gas.“

