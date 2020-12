Wolfsburg

So entspannt ging es in dieser Woche noch nicht bei „ Shopping Queen“ zu: Kandidatin Linna Hensel suchte am Donnerstag im Rahmen der Vox-Styling-Sendung nach dem perfekten Outfit. Bei der 39-Jährigen lief alles wie am Schnürchen, so dass sie zwischendurch noch einen Sekt genießen konnte.

Star-Designer Guido Maria Kretschmer sucht für die fünf Kandidatinnen jeweils ein anderes Accessoire aus. Rund um dieses Stück soll ein perfektes Outfit kreiert werden. Gürtel, Tasche und Schal – diese Accessoires wurden bereits verteilt. Für Linna gab es rot-schwarze Handschuhe, 500 Euro und vier Stunden Zeit zum Shoppen – so ist das Konzept der Sendung, die schon im September in Wolfsburg gedreht wurde.

Linna geht mit einer studierten Modedesignerin einkaufen

Mit ihrer Schwester Alexandra war die 39-Jährige unterwegs und hatte echte Profi-Unterstützung – Alexandra ist nämlich studierte Modedesignerin. Ihre Tipps waren hilfreich, ehrlich und konkret. Bei „Hempel“ in der City-Galerie sagte sie häufiger zu den gezeigten Looks: „Boring!“ – langweilig also.

Alexandras extrovertierten Auftreten gefiel Kretschmer sehr, so sehr, dass er die Wolfsburgerin humorvoll nachahmte – inklusive russischem Akzent. Währenddessen kaufte Linna einen schwarzen Lederrock und einen Rollkragen-Pullover. „Wenn ich etwas trage, in dem ich mich wohlfühle, will ich es sofort haben. Und so ist es mit diesem Outfit, ich liebe es einfach“, sagte Linna in der Vox-Sendung.

Bei „ Shopping Queen “ in Wolfsburg wurde angestoßen

Zu den dunklen Farben wollten die Schwestern rote Schuhe haben. Doch die Suche war vergebens. Das Duo entschied sic für schwarze High-Heels. Anschließend kauften sie in Ruhe goldene Ohrringe. Und als der Shopping-Tripp beendet war, hatte Linna noch über eine Stunde Zeit.

Somit ging es vom Shoppen zum Frühschoppen: Das Duo trank in der „Supperleggera“ ein Gläschen Sekt. „Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt“, so Kretschmer. Danach fuhr Linna im „ Shopping Queen“-Mobil zum CongressPark, in dem die Sendung aufgezeichnet wurde. Die Wolfsburger Fotografin hatte immer noch 35 Minuten Zeit für Haare und Make-Up.

Rot-schwarze Handschuhe stehen bei Linnas Outfit im Mittelpunkt

Im Styling-Raum machte sie sich zurecht und steckte ihre langen Haare in den Rolli – und schon hatte sie einen kinnlangen Bob. Mit ruhiger Hand zog sie den Lidstrich – und der Look war fertig. Drei Minuten vor der Zeit. Ohne Stress dafür mit einem roten Kussmund spazierte Linna auf den Laufsteg. „Sie ist einfach eine Süße und hat es toll gemacht“, so Kretschmer. Von den anderen vier Kandidatinnen gab es 35 Punkte – und aktuell herrscht Gleichstand, jede Dame hat 35 Punkte. Es bleibt spannend!

Am Freitag shoppt Britta, zu sehen um 15 Uhr auf Vox.

