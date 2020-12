Wolfsburg

Seit Montag wird die „ Shopping Queen“ aus Wolfsburg gesucht. Die zweite Folge der beliebten Vox-Stylingshow mit Designer Guido Maria Kretschmer lief am Dienstag im TV. Kandidatin Isabel Zwang war an der Reihe. Die 35-Jährige aus Osloß erhielt als Accessoire eine schwarze Handtasche mit Fransen. Die vier anderen Damen waren schwer begeistert – genau wie Isabel: „Ich habe davon geträumt, eine Handtasche zu bekommen“, jubelte sie.

Star-Designer Guido Maria Kretschmer hat für die Wolfsburgerinnen folgendes Motto parat: „Finde das perfekte Outfit zu deinem neuen Lieblings-Accessoire!“ Jede Teilnehmerin bekommt ein anderes Accessoire geschenkt. Anschließend haben sie vier Stunden Zeit und 500 Euro im Portmonee, um ein Outfit zu kreieren.

Isabel Zwang shoppte bei „ Shopping Queen “ in Wolfsburg

Am zweiten Tag also ging Isabel einkaufen. Die 35-Jährige wurde von ihrer Mutter Claudia bei „ Shopping Queen“ angemeldet, die 62-Jährige war daher auch als Shopping-Begleiterin ausgewählt. Zuerst trafen sich in den Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) und stöberten bei Guess. Die Verkäuferin präsentierte ein Kleid mit Leo-Print, einen schwarzen Rock im Lack-Style und eine Bluse. Doch Isabel entschied sich für schwarze Schuhe mit goldenen Applikationen.

In der City bei der Modeboutique Wolfsburg wurde die VW-Sachbearbeiterin fündig geworden: Zu ihrer It-Piece-Tasche probierte sie ein olivfarbenes Strickkleid an. Guido Maria Kretschmer quittierte die Wahl mit einem langgezogenen „Neeeiiinnn“ und einem enttäuschten Gesichtsausdruck. Doch als Isabel aus der Umkleidekabine kam, waren die Zweifel verschwunden. Denn das It-Piece konnte auch als Bauchtasche getragen werden und das hat die Wolfsburgerin genutzt. „Sieht nicht verkehrt aus“, sagte Mama Claudia vor der Kamera.

Isabel und Claudia müssen sich bei „ Shopping Queen “ beeilen

Wer die Vox-Sendung häufiger sieht, weiß: Die Zeit ist immer knapp. So auch bei der Wolfsburgerin. Isabel wollte unbedingt bei Uhren Keiser nach Schmuck schauen. Doch der goldene Ring für 2000 Euro, der Isabel gleich ins Auge fiel, war leider nicht im Budget. Somit rannten Isabel und ihre Mama wieder zurück zur Modeboutique und kauften dort günstigere Accessoires.

Außerdem wollte sich die Osloßerin unbedingt noch ein neues Tattoo stechen lassen – ihr Freund ist nämlich Tätowierer. Doch dafür blieb leider auch keine Zeit mehr. „Dabei haben wir uns darauf so gefreut“, sagte Isabel im pinken „ Shopping Queen“-Mobil.

„ Shopping Queen “ wurde im CongressPark aufgezeichnet

Am Ende des Einkaufs müssen noch Haare und Make-Up gemacht werden – dafür sind die Kandidaten selbst verantwortlich. Wegen Corona fällt ein Frisörbesuch wie sonst üblich flach. Im CongressPark, in dem die Sendung auch aufgezeichnet wurde, gab es einen Styling-Raum. Isabel drehte sich in den letzten Minuten noch Locken ein und ging dann auf den Laufsteg. „Der Look mit dem Strickkleid ist perfekt geglückt“ sagte Kretschmer. Von den anderen Kandidatinnen bekam Isabel insgesamt 35 Punkte. Die Punkte vom Star-Designer werden am Freitag bei der Final-Sendung vergeben.

Die nächste Folge „ Shopping Queen“ aus Wolfsburg wird am Mittwoch um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Mit einem neuen Accessoire sucht Claudia (53) nach einem Outfit.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig