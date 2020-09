Shisha-Bar in Westhagen: Anwohner beschweren sich über Lärm

Wolfsburg

Lärm bis Tief in die Nacht und Geruchsbelästigung – Anwohner am Einkaufszentrum (EKZ) Westhagen fühlen sich massiv gestört. In der Kritik: die Shisha-Bar am EKZ. Die Bar habe mitunter durchgehend bis 6 Uhr morgens für Besucher geöffnet. Und: Die Türen der Bar stünden ständig offen, dadurch käme es zu verstärkter Lärm- und Geruchsbelästigung. So steht es in einer Anfrage der CDU-Fraktion im Ortsrat Westhagen an die Verwaltung. „Wir möchten wissen, was die Stadt gegen die Lärmbelästigung unternimmt“, sagt Fraktionssprecher Jürgen Fechner. Suphi Serac, Mitinhaber der Bar, kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen: Bei dem Platz am EKZ handele es sich um ein Mischgebiet, zudem habe die Stadt bereits mehrfach Lärmmessungen durchgeführt und nichts zu beanstanden gehabt.

CDU : Die Situation an der Bar ist explodiert

Der Streit ist nicht neu: Bereits im Dezember 2019 gab es Diskussionen um den Lärm in der Bar. „Ortsratsmitglieder haben gemeinsam mit der Verwaltung und dem Mitinhaber über das Problem gesprochen“, sagt Fechner. Damals habe dieser versichert, dass er keine Außenbewirtung anbiete. „Der Mit-Inhaber hat dieses Versprechen gebrochen“, meint Fechner. Denn: Aufgrund des warmen Wetters sei es laut Anwohnern draußen vor der Shisha-Bar nun erneut sehr laut geworden. In der Anfrage heißt es: „Nach der Wiedereröffnung der Bar vor zwei Wochen ist die Situation wieder explodiert.“ Während die CDU in ihrer Anfrage erklärt, dass auch Außenbewirtung stattfinde, weist Serac diese Anschuldigung vehement zurück. Seine These: „Das Ziel ist, dass unser Laden hier rauskommt. Serac geht sogar noch weiter: „Unsere Kunden wurden auf dem Weg in die Bar bereits von Anwohnern vom Balkon aus mit Wasser übergossen.“

Belebter Platz: Die Bar befindet sich direkt am EKZ Westhagen. Bar-Inhaber Serac behauptet, dass Anwohner von diesen Balkons aus bereits Wasser über die Kunden gekippt hätten Quelle: Boris Baschin

Mitinhaber Serac sagt: „Oft kam der Lärm gar nicht aus unserer Bar“

Fechner berichtet hingegen: „An der Shisha-Bar gab es schon mehrfach Polizeieinsätze.“ Was er besonders dreist findet: Sobald die Polizei da sei, werde der Außenbereich ab-, und sobald die Beamten weg seien – wieder aufgebaut. Die Wolfsburger Polizei bestätigt die Einsätze an der Bar und am EKZ: „Die Kollegen waren mehrfach vor Ort und haben zur Ruhe gemahnt“, sagt Sprecher Sven-Marco Claus. Im Dezember vergangenen Jahres hätten Beamte in den späten Abendstunden wegen zu lauter Musik zur Ruhe ermahnt. Außerdem wurde dem Verantwortlichen mitgeteilt, Fenster und Türen der Bar zu schließen, so die Polizei weiter. Serac bestätigt die Polizeieinsätze ebenfalls. Er sagt jedoch: „Oft kam der Lärm gar nicht von uns, sondern von anderen Anwohnern und Leuten, die sich auf dem Platz aufgehalten haben.“ Eine Anzeige gegen die Bar-Betreiber wurde bislang nicht erstattet.

Beliebter Treffpunkt für junge Leute: Am Wochenende hat Seracs Bar bis in die Nacht hinein geöffnet. Quelle: Boris Baschin

Die CDU hofft, dass die Stadt die Öffnungszeiten der Shisha-Bar einschränkt

Anwohner hätten in diesem Jahr das Gespräch mit dem Barinhaber gesucht, so Fechner- zu einer Entspannung der Situation habe das bislang nicht geführt. Serac bittet die Politik hingegen darum, auch an die jungen Leute zu denken, die seine Bar gerne besuchen. Die CDU-Fraktion bringt die Anfrage zur Lärmbelästigung am heutigen Dienstag in den Ortsrat ein. Sie hofft, dass die Stadt die derzeitigen Öffnungszeiten der Shisha-Bar einschränken kann.

Von Nina Schacht/ Melanie Köster