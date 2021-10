Wolfsburg

Eine Reise in die märchenhafteste Stadt des Orients erwartet die Besucherinnen und Besucher der Sommerbühne am Freitag, 8. Oktober, und Samstag, 9. Oktober, im Schlosspark Alt-Wolfsburg. Das städtische Kulturwerk im M2K hat das Berliner Theater ANU mit seiner Produktion Sheherazade zum zweiten Teil der 30. Internationalen Sommerbühne eingeladen. Bei der poetischen Open-Air-Inszenierung verwandelt sich der Landschaftsgarten am Schloss in ein wallendes Meer aus 1001 beleuchteten weißen Baldachinen – die Stadt der Erzähler.

Die Besucher gehen auf Entdeckungsreise

Die Besucher begeben sich im Schlosspark auf Entdeckungsreise zu Plätzen und in geheimnisvolle Räume. Die Gäste durchlaufen eine fantastisch gestaltete Welt aus 1001 Baldachinen und begegnen skurrilen Figuren und ihren Geschichten. Die Hommage an die arabische Geschichtenkultur arbeitet mit Tanz, Erzählkunst und Soundcollagen.

Die Stadtbesucher erfahren von vielen Weisheiten, die in den Geschichten ruhen und sie erleben die Kraft der Geschichten Recht zu sprechen. Sie begegnen dem mythischen Vogel-König Simurgh und lernen die Stadtbewohner in ihrer Funktion als ungewöhnliche Friedensstifter kennen.

„Die Kombination aus anspruchsvollen Inhalten sowie einer optisch und künstlerisch beeindruckenden Performance ist das, was die Sommerbühne ausmacht. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf einen künstlerisches Höhepunkt freuen“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Die Rundgänge dauern 100 Minuten

Bei den 100 Minuten dauernden Rundgängen zu den verschiedenen Spielstationen im Park werden an beiden Abenden coronaschutzgerecht mehrere kleine Besuchergruppen im zeitlichen Abstand die Reise antreten. Die Gruppen starten am Freitag, 8. Oktober, und Sonnabend, 9. Oktober, jeweils zwischen 19.30 und 20.50 Uhr.

Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich an allen Vorverkaufsstellen, die Tickets von CTS Eventim anbieten sowie online unter www.eventim.de. Personalisierte Zeitfenster-Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich. Die Erhebung der Kontaktdaten beim Ticketerwerb. Es gibt keine Tages- und Abendkasse.

Folgende Corona-Schutzregeln müssen eingehalten werden: Kein Zutritt zur Veranstaltung ohne 3G-Nachweis, Abstand und Hygiene, medizinischer Mund-Nasen-Schutz während der Ortswechsel.

