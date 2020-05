Sexuelle Handlungen vor Kindern: 62-jähriger Wolfsburger verurteilt

Wolfsburg

Für den sexuellen Missbrauch von Kindern hat das Amtsgericht einen 62-jährigen Wolfsburger am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Das Gericht setzte die Strafe allerdings zur Bewährung aus. Der Angeklagte hatte 2019 in zwei Fällen sexuelle Handlungen vor Kindern vorgenommen.

Sexuelle Handlungen vor Kindern

Der erste Fall spielte sich im April 2019 ab. Vor Gericht gab der Angeklagte an, ein Fachgeschäft für Tierbedarf aufgesucht zu haben, um einen Hamster zu kaufen. Im Laden traf er auf zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren. Der 62-Jährige gab zu, sich beim Anblick der Mädchen sexuell erregt gefühlt zu haben. Das führte dazu, dass er vor den Augen der Kinder seine Hose öffnete und Masturbationsbewegungen durchführte.

Während der Angeklagte im ersten Fall noch glaubhaft versichern konnte, dass die Begegnung zufällig gewesen sei, ging er bei seiner zweiten Tat im November 2019 gezielter vor. In einem Wolfsburger Möbelhaus suchte er einen Spielbereich für Kinder auf, um sich dort vor einem vierjährigen und einem neunjährigen Mädchen erneut zu entblößen und ebenfalls sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Angeklagter geständig

Der Angeklagte gab beide Taten zu und äußerte sich reumütig: „Mir tut das wahnsinnig leid. Hinterher zu Hause dachte ich mir, bist du bescheuert?“ Das Gericht hielt dem Angeklagten zu Gute, dass er sich geständig zeigte und die Mädchen deshalb nicht als Zeugen in der Verhandlung aussagen mussten. Darüber hinaus hatte sich der 62-Jährige nach dem zweiten Vorfall selbstständig in Therapie begeben. Allerdings: Der Angeklagte ist „kein unbescholtenes Blatt“. Er stand 2012 bereits wegen einer ähnlichen Tat vor Gericht und erhielt ebenfalls eine Bewährungsstrafe. „Damals war ich bereits in Therapie und es war jahrelang alles in Ordnung“, sagte der Angeklagte. Warum er nach der Tat im April nicht direkt wieder einen Therapeuten aufsuchte, blieb unklar.

Angeklagter muss Spielplätzen fernbleiben

Die Richterin folgte mit ihrem Urteil dem Plädoyer der Staatsanwältin und betonte, dass sie „alle Augen zugedrückt“ habe: „Ich kann Ihnen gleich sagen, das ist die letzte Bewährung.“ Neben der Haftstrafe, die das Gericht zu einer vierjährigen Bewährung aussetzte, darf sich der Angeklagte in Zukunft keinen Spielplätzen und Spielzonen in Geschäften mehr nähern. Darüber hinaus soll ein Bewährungshelfer sicherstellen, dass der Mann seine Therapie über zwei Jahre fortsetzt. Die Richterin sagte zum 62-Jährigen deutlich: „Sie sind krank. Für die Kinder ist das wirklich sehr, sehr eklig, sie können damit schlecht umgehen.“

In der Begründung ihres auf den ersten Blick milden Urteils erklärte die Richterin: „Ich setze die Strafe nur deshalb zur Bewährung aus, weil durch das Gefängnis bei Ihnen nichts passieren würde.“ Der Angeklagte hatte das Gericht zuvor inständig darum gebeten von einer Haftstrafe abzusehen, sie würde „sein Leben zerstören“. Denn: Die Frau des Verurteilten weiß nichts von den Vorfällen. Die Richterin gab dem 62-Jährigen deshalb noch einen Rat mit auf den Weg: „Sie müssen dringend mit Ihrer Frau über Ihre Taten reden!“

