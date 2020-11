Service der Stadt: Kfz-Zulassungsstelle in der Autostadt bleibt geöffnet

Wolfsburg

Das ist eine gute Nachricht für Autofahrer und Autokäufer: Sie können auch künftig in der Zulassungsstelle der Autostadt Fahrzeuge anmelden. Dieses Angebot galt ursprünglich nur bis Ende Oktober, ist aber jetzt „bis auf weiteres“ verlängert worden.

Die Zulassungsstelle in der Autostadt ist montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Kunden, die bereits einen Termin im Rathaus gebucht haben, können ihre Anliegen auch in der Autostadt erledigen. Dann solle man aber die gebuchten Termine stornieren, sagt Stadtsprecher Daniel Gruß.

Kunden müssen Kennzeichen mitbringen

Wichtig: In der Autostadt erhalten Kunden sofort einen Abholtermin für die amtlichen Dokumente. Aber: Nummernschilder können dort nicht geprägt werden. Kennzeichen, so Daniel Gruß, müssten sich Antragsteller selbst beschaffen. Kunden bekämen Stempelplaketten, die sie selbst auf die Kennzeichen kleben können.

Das Angebot zur Kfz-Zulassung in der Autostadt sei zur Entlastung der anderen städtischen Zulassungsstellen eingerichtet worden – dort betrage die Wartezeit auf einen Termin rund vier Wochen. „In dringenden Angelegenheiten gibt es bei den Zulassungsstellen der Stadt Wolfsburg Notfalltermine“, betont Daniel Gruß.

Stapel an Anträgen wird im Rathaus abgearbeitet

Hintergrund der Aktion: Wegen der Corona-Pandemie war das Rathaus von Mitte März bis Mitte Mai fast komplett geschlossen – damals konnten laut Gruß „nur unabdingbare Anträge bearbeitet werden“. Eine „Bugwelle an Vorgängen“ habe sich angehäuft, „die nun sukzessive abgebaut wird“.

Es sei weiterhin möglich, sein Fahrzeug per Post abzumelden. Hierzu seien Fahrzeugschein und ein Foto der amtlichen Kennzeichen vor sowie nach dem Entstempeln an die Stadt zu senden. Infos unter www.wolfsburg.de/rathaus/stadtverwaltung/01-buergerdienste zu finden. Wichtig: Händler- und Gewerbezulassungen, Fahrzeugvorführungen und Ausfuhren in das Ausland werden weiterhin im Rathaus bearbeitet.

