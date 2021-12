Wolfsburg/Oldenburg

Dank guter Wachstumsbedingungen und vorausschauender Arbeit der Betriebe rechnet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) in dieser Saison mit ausreichend Weihnachtsbäumen in guter Qualität. „Es gab ausreichend Niederschlag und kaum Spätfroste“, sagt Dr. Henning Krause, Leiter des Sachgebiets Prozessqualität im Gartenbau.

1. Baum erst kurz vor Weihnachten schlagen

Wie bleibt der Weihnachtsbaum möglichst lange auch im Wohnzimmer ansehnlich? Er sollte erst kurz vor Weihnachten geschlagen und möglichst auch dort gekauft werden, wo er gewachsen ist, rät die Landwirtschaftskammer.

2. Verpackungsnetz direkt nach dem Transport entfernen

Wird ein Verpackungsnetz benutzt, sollte es sofort nach dem Transport von unten nach oben geöffnet und entfernt werden. Ist der Baum gefroren, sollte er langsam aufgetaut werden. Nach dem Transport ist er in einen Eimer mit Wasser zu stellen.

3. Vermeiden Sie einen Temperaturschock

Das ideale Zwischenlager ist kühl, schattig und windgeschützt. Garten, Balkon und Keller bieten sich an. Ein „Temperaturschock“ ist zu vermeiden, der Baum vor dem Aufstellen langsam ans wärmere Raumklima zu gewöhnen – ein bis zwei Tage in einem hellen Kellerraum, kühlen Wintergarten oder Treppenhaus zum Beispiel.

4. Guten Standort ohne Zugluft und zu großer Wärme wählen

Kurz vor dem Aufstellen den Baum am Stammende beschneiden. Der endgültige Standort sollte nicht zu nahe an der Heizung, ohne direkte Sonneneinstrahlung und frei von Zugluft sein. Der Baum braucht je nach Zimmertemperatur einen halben bis vier Liter Wasser pro Tag. Auch ein tägliches Besprühen der Zweige mit Wasser verlängert die Lebensdauer. Topfbäume sollten maximal zehn Tage im warmen Raum stehen. Dabei die Nadeln mäßig feucht halten.

So bleibt der Baum länger frisch – ein Video:

Abstands- und Hygieneregeln auf Weihnachtsbaumplantagen

Wer seinen Baum selber schlagen oder direkt auf der Weihnachtsbaumplantage kaufen möchte, sollte auch an der frischen Luft nicht vergessen: Es sind Abstands- und Hygieneregeln zu beachten, so die Landwirtschaftskammer. Wege sollten für ankommende und das Feld verlassende Kundschaft („Einbahnstraßensystem“) ausgewiesen und der Eingangs- und Ausgangsbereich mit der Bezahlstation möglichst getrennt werden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss unter freiem Himmel nicht getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. Utensilien wie Sägen müssen nach jedem Gebrauch neu gereinigt werden, wenn sie an die Kundschaft ausgegeben werden – diese kann aber auch eigene benutzen.

