Kaufland eröffnet heute im Heinenkamp:

– Nach dreimonatigem Umbau eröffnet heute im Gewerbegebiet Heinenkamp „Kaufland“ in den alten Räumen von „Real“, um 7 Uhr wird die Filiale auf 6200 Quadratmetern die ersten Kundinnen und Kunden einlassen. Das gesamte Sortiment des Marktes umfasst laut Kaufland mehr als 35 000 Artikel. Die Kette mit Sitz in Neckarsulm betreibt bundesweit rund 700 Filialen. Das Kartellamt hatte dem Discounter die Übernahme von inzwischen 114 Real-Märkten genehmigt.

Kaufland: Heute um 7 Uhr werden die ersten Kunden eingelassen. Quelle: Boris Baschin

Treibjagd heute im Stadtwald – Waldwege gesperrt:

– Wer gern im Wolfsburger Stadtwald unterwegs, sollte sich heute in Acht nehmen: Wegen einer Treibjagd sind die Waldwege zwischen Hasselbachtal und Detmerode zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr gesperrt. Ausnahmsweise wird in diesem Jahr an einem Mittwoch gejagt und nicht an einem Samstag. Dadurch sollen die Einschränkungen für die Bevölkerung reduziert werden. Vor allem Wildschweine und Rehe werden gejagt. Das Schwarzwild wird einerseits zur Vorbeugung gegen die Ausbreitung von Seuchen wie der Afrikanischen Schweinepest getötet und andererseits, um Schäden zu begrenzen, die große Rotten in der Feldmark anrichten können. Beim Rehwild geht es vor allem um den Schutz von jungen Bäumen.

Ein Wildschwein im Wald: Die Stadtforst hat für heute eine Treibjagd angesetzt. Quelle: S. Meyers

Weltfrühgeborenentag – Gebäude werden heute lila angeleuchtet:

– Ein lila Zeichen setzt heute Wolfsburg zum Weltfrühgeborenentag. Ab 15 Uhr bis zum Abend werden unter anderem das Klinikum, die Autostadt, das Phaeno, die WMG, das Rathaus und zwei Kirchen lila angestrahlt. Mit der Aktion soll auf die Situation für Frühchen und den Familien aufmerksam gemacht werden.

So wird heute das Klinikum aussehen. Quelle: Britta Schulze

Stadt stellt Weihnachtsbäume auf:

– Und last but not least: Der Geschäftsbereich Grün ist dabei, an verschiedenen Stellen in der Stadt Weihnachtsbäume aufzustellen. Den Platz vor dem Rathaus in Wolfsburg ziert seit bereits eine Nordmanntanne. Weitere Bäume werden vor dem Haupteingang des Klinikums Wolfsburg, im Innenhof des Schlosses Wolfsburg sowie in der Bürgerhalle des Rathauses aufgestellt werden. Die Bäume stammen von einer Plantage in Klein-Brunsrode.

Steht schon und sorgt für vorweihnachtliche Stimmung: die Tanne vor dem Wolfsburger Rathaus. Quelle: Boris Baschin

