Wolfsburg

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Einbrecher in Mehrfamilienhäusern an der Breslauer Straße sieben Keller aufgebrochen. Eine Bewohnerin entdeckte den Schaden an der Tür ihres Kellerraums am Montagmorgen und verständigte die Polizei. Zwar fehlte nichts, dafür stellten die Beamten fest, dass ein weiterer Kellerraum aufgebrochen worden war. Allerdings fanden die Ganoven wohl auch dort nichts, was für sie von wert gewesen wäre.

Im Laufe des Tages melden sich bei der Polizei weitere Geschädigte

„Im Laufe des Vormittags meldeten sich weitere Geschädigten aus zwei in der Nachbarschaft befindlichen Mehrfamilienhäusern, deren Keller ebenfalls aufgebrochen worden waren“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Auch dort mussten die Einbrecher offenbar ohne Beute flüchten. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Sonntag und 8.45 Uhr am Montag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter Tel. (05361) 46460 entgegen.

Seit vergangenem Herbst werden in unregelmäßigen Abständen in der ­VW-Stadt immer wieder Keller aufgebrochen. Dabei erbeuten die Kriminellen immer wieder E-Scooter, Fahrräder, Reifensätze oder auch mal Alkohol.

Von der Redaktion