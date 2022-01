Wolfsburg

Wie geht es den Wolfsburger Gewässern im heißen Sommer? Damit die Teiche nicht umkippen, hat die Stadt gemeinsam mit den Stadtwerken und den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB) eine digitale Lösung entwickelt. In Echtzeit messen intelligente Sensoren unter anderem Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt und Wasserstand in mehreren Gewässern. Jetzt hat das innovative Projekt auch die Jury des „ZfK-NachhaltigkeitsAWARD 2022“ überzeugt und es in die Endauswahl geschafft.

Noch bis zum 23. Januar können Leserinnen und Leser der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) in vier Kategorien für ihren Favoriten abstimmen. Insgesamt haben es 24 Projekte in die Endauswahl geschafft, darunter das aus der VW-Stadt.

In den heißen Sommern kippten Teiche in Wolfsburg um

Die Idee zu den Sensoren entstand in Wolfsburg nach den extrem trockenen und heißen Sommern 2018 und 2019. Damals kippte unter anderem der Neue Teich in der Nordstadt um, tausende Fische starben. Um das in Zukunft möglichst zu verhindern, hat die Stadt gemeinsam mit den Stadtwerken und den WEB das Frühwarnsystem entwickelt.

Kein schöner Anblick: Im Neuen Teich in der Nordstadt verendeten 2019 zahlreiche Fische. Quelle: Frederike Müller

An insgesamt 13 Messstellen im Stadtgebiet installierte die Verwaltung im Juni 2021 die Sensoren – davon sind drei zur Messung der Wasserqualität gedacht und zehn zur Messung des Grundwasserspiegels. Sie senden per Funk in kurzen Abständen kleine Datenpakete mit Echtzeitdaten zur Wasserqualität an eine zentrale Stelle. „Mit den wasserdichten Sensoren erfassen wir unter anderem Parameter wie Temperatur, Wasserstand, Sauerstoffgehalt und pH-Werte. Über unsere Datenplattform können wir die Daten in einem Dashboard allen Partnern bereitstellen“, erläutert Anatoli Seliwanow, Leiter Betrieb bei der Stadtwerke-Tochter Wobcom.

Die Sensoren im Wasser sollen helfen, frühzeitig zu reagieren

Dr. Sascha Hemmen Quelle: Roland Hermstein

Durch die Messungen will die Stadt ein Gesamtbild über die Wasserqualität und den Wasserstand in Wolfsburg erhalten, um bei Veränderungen frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zudem kann sie getroffene Maßnahmen, wie zum Beispiel die Belüftung von Teichen, über die Sensoren überprüfen.

„Mithilfe der Sensor-Technik haben wir den Wasserhaushalt in Wolfsburg immer live im Blick und unterstützen den kommunalen Klimaschutz. Entscheidungen können datenbasiert getroffen und bewertet werden“, betont Dr. Sascha Hemmen, Leiter des Referates Digitalisierung und Wirtschaft der Stadt Wolfsburg.

Das Projekt wird vom Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ des Bundesinnenministeriums (BMI) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert sowie unter dem Dach von #WolfsburgDigital umgesetzt.

Mit dem „NachhaltigkeitsAWARD“ zeichnet die ZfK Vorzeigeprojekte kommunaler Unternehmen aus den Bereichen Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz aus. Knapp 70 Projekte gingen im Zuge der dritten Auflage bei der Jury ein. Wer für das Wolfsburger Projekt abstimmen will, kann das online unter https://www.zfk.de/services/nachhaltigkeitsaward tun.

Von der Redaktion