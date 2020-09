Wolfsburg

Premiere beim Seniorenring Wolfsburg: Auf der Jahresversammlung wurde erstmals eine Frau an die Vereinsspitze gewählt. Neue Vorsitzende ist Elke Josch. Der bisherige Vorsitzende Rocco Artale hat das Amt als erster Vorsitzender niederlegt. Er bleibt dem Seniorenring jedoch als zweiter Vorsitzender erhalten. Als „sensationell“ bezeichnete Artale, dass nun eine Frau als Vorsitzende im Einsatz ist.

Das Bild von Senioren in der Öffentlichkeit ändern

„Ich freue mich, dass ich von Rocco Artale unterstützt werde. Er ist sehr erfahren in der Vorstandsarbeit. Außerdem habe ich ein engagiertes Team um mich herum“, sagte Josch. Sie freue sich auf ihre Arbeit im Verein und möchte vor allem das Bild von älteren Menschen in der Öffentlichkeit wandeln. „Die Vorstellungen über Senioren stimmen oft nicht, denn ältere Menschen sind durchaus engagiert, vor allem im Ehrenamt“, sagte die Reislingerin. Unterstützen möchte sie auch die Gruppenleiter im Seniorenring, die „eine tolle Arbeit machen“ und viel „Einsamkeits-Prophylaxe“ leisteten.

Ein Anliegen, das auch Rocco Artale während seiner Tätigkeit als Vorsitzender wichtig war: Menschen aus der Isolation herausholen. Acht Jahre war Artale Vorsitzender des Seniorenrings. „Ich bin nun 80 Jahre alt geworden und es ist an der Zeit, die Arbeit an jüngere Senioren abzugeben. Vor allem jene Arbeiten, die einen sehr stark beanspruchen“, so der Wolfsburger Ehrenbürger.

Das ist der neue Vorstand

Zum neuen Vorstand gehören unter anderen: Elke Josch (erste Vorsitzende), Gertrud Wegwitz (stellvertretende Vorsitzende), Rocco Artale (stellvertretender Vorsitzender), Uwe Meister (Schatzmeister) und Renate Jaensch (Schriftführerin).

