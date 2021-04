Semmelweisring in Wolfsburg: Drei Straßenschilder, drei Schreibweisen

Klieversberg

Das gibt es auch nicht überall: Wer in die Straße „Semmelweisring“ am Wolfsburger Klieversberg einbiegt, findet sich schon bald im „Semmelweißring“ wieder, um dann im „Semmelweiring“ zu landen. Eine Straße, drei Bezeichnungen – merkt das denn keiner?

Der Ortsbürgermeister hat das Namenschaos noch nicht bemerkt

Nun, Ortsbürgermeister Matthias Presia hat es noch nicht gemerkt: „Und dabei gehe ich dort regelmäßig spazieren. Aber dann achte ich eher auf die schönen Häuser als auf Straßenschilder.“ Sagt er. Und lacht. „Ich muss mir das mal anschauen.“ Und dann die Stadt darauf aufmerksam machen.

Das hat ein Anwohner – er möchte anonym bleiben – bereits vor einiger Zeit getan: „Das muss schon rund zwei Monate her sein. Eine Antwort habe ich leider bis heute nicht erhalten.“ Die falschen Schilder würden aber „schon ziemlich lange dort stehen“, sagt er. Immerhin: Seine Postanschrift im „Semmelweisring“ habe sich nie geändert. Sagt er und lacht.

Der Wolfsburger Stadtverwaltung ist das Thema nach eigener Aussage fremd: „Richtig ist der Schriftzug ’Semmelweisring’“, betont Sprecher Ralf Schmidt. Das ergibt Sinn, denn: Der Straßenname „Semmelweisring“ soll vermutlich an den Mediziner Ignaz Philipp Semmelweis erinnern. Der hat von 1818 bis 1865 gelebt und ging als „Retter der Mütter“ in die Geschichtsbücher ein. Weil er bei Ärzten und Krankenhauspersonal Hygienevorschriften einführen wollte.

Ignaz Phillip Semmelweis wie auf fehlende Hygiene in Krankenhäusern hin

Der Hintergrund: Er führte das häufigere Auftreten von Kindbettfieber in öffentlichen Kliniken im Vergleich zu privaten Geburten auf mangelnde Hygiene bei Ärzten und Personal zurück. Eine Erkenntnis, die damals als „Unfug“ bezeichnet wurde, heute aber eine Grundlage der modernen Medizin ist. In die heutige Allgemeinbildung hat es der Ungar aber offensichtlich nicht geschafft – was die unterschiedliche Schreibweise des Straßennamens am Klieversberg erklärt.

Hinzu kommt ein Vandale, Spaßvogel oder Künstler: Auf einem Schild hat jemand mit weißer Farbe ein „s“ oder „ß“ übermalt, so dass die Straße an dieser Stelle aktuell „Semmelweiring“ heißt. Aber nicht mehr lange, verspricht Stadtsprecher Ralf Schmidt: „Die Stadt schaut sich die betreffenden Schilder an und wird zeitnah für eine Korrektur der fehlerhaften Schilder sorgen.“

Von Carsten Bischof