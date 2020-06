Nach Corona-Pause: Wolfsburger Selbsthilfegruppen treffen sich wieder

Wolfsburg

Aufatmen bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) im Paritätischen: Ab dieser Woche dürfen sich die Selbsthilfegruppen nach der Corona-Zwangspause wieder in der Einrichtung treffen. Das Team um KISS-Leiter Axel Pieper hat am Dienstag alle wichtigen Infos zum Neustart vorgestellt.

Treffen fehlten den Gruppen

„Alle sind heiß darauf, dass es wieder losgeht“, beschreibt Pieper die Stimmung in den Gruppen. Das bekräftigt Gudrun Giesemann von der Selbsthilfegruppe „Depression“: „Ich fand es sehr traurig, dass einerseits wieder Fußball gespielt werden darf und wir als Gruppe andererseits so auf Abstand bleiben mussten.“ Die Gruppe versuchte über WhatsApp und gemeinsame Spaziergänge so gut wie möglich in Kontakt zu bleiben. Vor allem für Alleinstehende sei es aber eine schwierige Zeit gewesen, in der die Unterstützung durch die Gruppe gut getan hätte.

Mario Oreb geht es mit der „Männergruppe“ ähnlich: Sie trafen sich zum Wandern oder mit Abstand auf Decken im Schlosspark: „Das ist nicht für alle etwas. In der Öffentlichkeit kann man sich nicht so öffnen.“

Raumplan gilt aktuell nicht

Um Kontakte mit den KISS-Mitarbeitern zu vermeiden, sind Gruppentreffen vorerst nur ab 16 Uhr möglich. Zudem kann sich zunächst immer nur eine Gruppe treffen und die beiden kleineren Kursräume sind geschlossen. Einige Gruppen verzichten darüber hinaus freiwillig weiter auf persönliche Treffen. „Der normale Raumplan ist aktuell außer Kraft“, betont Pieper. Menschen, die neu eine Selbsthilfegruppe besuchen möchten, bittet Pieper daher darum sich vorab anzumelden.

Viele Hygiene-Regeln

Der große Gruppenraum der KISS bietet genug Platz, damit sich bis zu neun Leute dort aufhalten können. Die Stühle stehen mit großzügigem Abstand zueinander und sind mit Nummern versehen. Dadurch kann die KISS im Zweifelsfall nachvollziehen, wer wo gesessen hat. Eine Maskenpflicht besteht nur beim Betreten und Verlassen des Gebäudes, im Gruppenraum dürfen die Teilnehmer den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.

Regulär treffen sich 50 Gruppen regelmäßig in den Räumen des KISS. Durch die aktuellen Einschränkungen werden viele zunächst zurückstecken müssen: „Mit ist wichtig, dass erstmal alle Gruppen die Chance haben, sich wenigstens einmal zu treffen“, erklärt Pieper. Er hofft auf weitere Lockerungen in den kommenden Monaten.

Gruppen müssen sich teilen

Gruppen mit mehr als neun Mitglieder müssen sich vorerst teilen. Das bereitet Monika Eisenhauer von den „pflegenden Angehörigen von Demenzerkrankten“ etwas Kopfschmerzen: „Innerhalb der Gruppe haben sich Freundschaften entwickelt, deshalb ist es für mich nicht so leicht, die Gruppe zu trennen.“ Dennoch betont sie: „Die Hauptsache ist, dass wir uns überhaupt wieder treffen können.“

Der Kontakt zur KISS Über eine Suche lassen sich auf der Website der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe des Paritätischen Wolfsburg zahlreiche Selbsthilfegruppen finden: www.selbsthilfe-wolfsburg.de. Darüber hinaus ist die KISS telefonisch unter 05361/295050 erreichbar. Aktuell gelten die folgenden Sprechzeiten: Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Interessierte können die Kontakt- und Informationsstelle außerdem per E-Mail kontaktieren: info@selbsthilfe-wolfsburg.de. Aufgrund der Corona-Pandemie bittet die KISS Personen, die neu in eine Selbsthilfegruppe kommen möchten, sich vorab mit der KISS bzw. der Gruppe in Verbindung zu setzen.

