Deshalb stricken Wolfsburger Seniorinnen Teddybären

Teddys für den guten Zweck: Die Seniorengruppe „Weiße Perlen“ der Bonhoeffer-Gemeinde strickte drei Monate lang putzige Bären und verkaufte sie. Für zehn Euro das Stück. Die Gemeinde in Westhagen und Pastor Tomás Gaete finden die Idee so gut, dass auch noch Geld aus der Kollekte dazugelegt wurde. Am Ende kamen stolze 720 Euro zusammen.

Ein Raunen ging durch die kleine Gruppe, als Leiterin Mariella Pilotta die Summe verkündete. Sie hatte die Idee, den Erlös aus dem Teddy-Verkauf an „Wasser für Kenia“ zu spenden. „Ich habe im Eine-Welt-Laden davon erfahren und wusste sofort: Da wollen wir helfen.“

„Wasser für Kenia“: Der Verein hilft jungen Menschen in Afrika. Quelle: Verein "Wasser für Kenia"

Was die Wassertanks für Mädchen bedeuten, machte sie an der Geschichte von Ann deutlich: Die Zwölfjährige ist sehr klug, konnte aber nicht mehr zur Schule gehen, weil sie Wasser holen musste. Das hatte ihre Mutter immer gemacht, doch die war erkrankt. Dann wurde ein Wassertank in Anns Dorf gebaut, das Mädchen kann seitdem wieder zum Unterricht gehen – und lächelt wieder.

Beitrag für mehr Frauenrechte

Das ist das Schönste, was man erreichen kann, ist Mariella Pilotta überzeugt. Ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Für sie ist das Projekt außerdem ein Beitrag für mehr Frauenrechte. „Auch Mädchen sollen studieren können, nicht nur Jungs“, unterstreicht die Gruppenleiterin. Pastor Gaete gefällt bei „Wasser für Kenia“ vor allem der Hilfe-zur-Selbsthilfe-Gedanke und dass die Steins genau wissen, was mit dem Geld passiert. „Kontrolle ist wichtig“, so Dr. Christoph Stein. Gaete möchte das Projekt noch bekannter in der Gemeinde machen.

Die Seniorinnen, die immer dienstags um 15 Uhr fleißig in der Bonhoeffer-Gemeinde stricken, sind vom Erfolg ihrer Aktion begeistert. „Wir stricken weiter“, sagte Ursula Sukop. Vielleicht nicht unbedingt Bären, vielleicht andere Tiere oder Figuren.

