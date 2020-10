Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Infizierten in Wolfsburg ist über das Wochenende weiter gestiegen, der Anstieg liegt aber weiterhin auf einem vergleichsweise moderaten Niveau. Die Stadt hat am Montag im Vergleich zu Freitag sechs Neuinfektionen mit Corona vermeldet. Am Samstag wurden zwei, am Sonntag drei und am Montag eine Neuinfektion registriert.

Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 494, davon gelten 405 als genesen, 52 sind verstorben. Der 7-Tage-Inzidenzwert für die VW-Stadt beträgt derzeit 22,3 auf 100 000 Einwohner. Damit liegt Wolfsburg unter dem Landesdurchschnitt mit 35,1 Infizierten auf 100 000 Einwohner.

Das Gesundheitsamt in Wolfsburg zählt derzeit 37 laufende Corona-Fälle, das sind fünf mehr als noch am Freitag. Am Donnerstag wurde die Stadtbibliothek nach einem Corona-Fall in der Belegschaft geschlossen. Das Gesundheitsamt ermittelte insgesamt 14 Kontaktpersonen. Sie wurden alle negativ getestet, einige von ihnen befinden sich aber laut der Verwaltung sicherheitshalber noch in Quarantäne. Die Bibliothek blieb bis einschließlich Montag, 19. Oktober, geschlossen, soll aber am Dienstag wieder zu den gewohnten Zeiten öffnen.

Von der Redaktion