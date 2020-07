Fallersleben

Lange waren sie geschlossen, Schwimmkurse konnten nicht stattfinden: Doch die Hallenbäder in Sandkamp und Heiligendorf seien als Lernorte besonders geeignet, so die Stadt. Nun sind sie unter Auflagen wieder geöffnet. Denn: „Schwimmen lernen ist wichtig, manchmal sogar überlebenswichtig!“, wie Sportdezernentin Monika Müller mitteilt.

Kurse starten in der ersten Ferienwoche

So könnten in der in der ersten Woche der Sommerferien die beiden Bäder von den Vereinen genutzt werden, um vor allem Schwimmlernkurse für Anfänger, aber natürlich auch für Fortgeschrittene oder andere Kurse anbieten zu können. Insgesamt sind bis Mitte September in beiden Bädern wöchentlich 47 Stunden mit Schwimmkursen belegt. Dazu kommen wöchentlich weitere 20 Stunden, die für Reha- und Fitnesskurse im Wasser gebucht seien. Dabei stand die Öffnung des Hallenbads Sandkamp in den Sommermonaten vor nicht allzu langer Zeit noch auf der Kippe.

Auch im Badeland und Freibädern finden Kurse statt

Vereine haben außerdem die Möglichkeit, wöchentlich im Badeland sechs Stunden und in den städtischen Freibädern 40 Stunden für Trainingszwecke zu nutzen. Aktuell sind in den beiden städtischen Hallenbädern auch noch freie Zeiten vorhanden, so dass Vereine bei Bedarf noch Zeiten buchen können, um insbesondere noch Kurse zum Schwimmen lernen anzubieten.

Für die Öffnung der beiden Hallenbäder hat die Verwaltung jeweils Nutzungs- und Hygieneregeln erarbeitet und mit den Vereinen abgestimmt. Die Vereine entwickeln zudem eigene Trainingskonzepte, mit denen die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden können.

