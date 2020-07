Wolfsburg

Vor einigen Tagen warnte die DLRG davor, dass in diesem Jahr die Zahl der Badetoten steigen könnte. Zum einen, weil wegen der Auflagen in Schwimmbädern mehr Menschen unbewachte Badestellen nutzen und zum anderen, weil noch immer viele Schwimmkurse ausfallen. Auch in Wolfsburg sind die Wartelisten noch länger geworden.

Kurse wegen Abstandsregeln nicht möglich

Wegen der Corona-Pandemie sind die Lehrschwimmbecken in Heiligendorf und Sandkamp mittlerweile seit Monaten geschlossen. Die Freibäder und das Badeland haben zwar geöffnet, Schwimmlernkurse für Kinder scheinen aber dennoch in weiter Ferne. Das Problem: Abstandsregeln lassen sich dabei nicht einhalten. „Wir müssen uns immer daran erinnern, dass wir in Corona-Zeiten sind und an erster Stelle der Schutz der Menschen steht“, betont der stellvertretende Sportausschussvorsitzende Ingolf Viereck ( SPD).

Anzeige

Noch im März diskutierten Politik und Vereine über Pläne der Verwaltung, das Hallenbad Sandkamp künftig im Sommer zu schließen. Der Sportausschuss sprach sich letztlich dagegen aus, auch um die Schwimmfertigkeit der Kinder nicht zu gefährden. Schulen, Vereine und DLRG wollten zusammen überlegen, wie sich die Schwimmlernsituation verbessern lässt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Folgen der Pandemie: Auch im Badeland können aktuell noch keine Schwimmlernkurse stattfinden. Quelle: Gero Gerewitz

Für dieses Jahr warf die Corona-Pandemie jedoch alle Pläne über den Haufen: Bei den Vereinen und der DLRG wachsen aktuell die ohnehin langen Wartelisten. „Die Situation wirft uns ganz weit zurück, wir haben mittlerweile über 500 Kinder auf der Warteliste“, berichtet Jörg Meyer vom TV Jahn.

Die DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg hat derweil einen Anmeldestopp bis zum Frühjahr 2021 verhängt: „Wir haben eine Warteliste mit mindestens 50 Kindern“, berichtet Sprecher Norman Beres. Bei der DLRG starten die Kurse jeweils halbjährlich. Beres bestätigt die Ängste des Bundesverbandes: „Die Schwimmfähigkeit der Kinder, die es jetzt erlernen sollten, wird ein Stück weit liegen bleiben.“

Hoffnung auf Lockerungen

Viereck betont mit Blick auf mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen in den kommenden Wochen: „Wenn es eine Chance gibt, wieder Schwimmkurse zu ermöglichen, dann werden wir das auch sofort tun.“ Vereine und Verwaltung befänden sich in einem engen Austausch. Noch sei es aber unmöglich, einen konkreten Termin zu nennen.

Meyer erklärt, dass der TV Jahn für den Tag X bereit sei. Bei entsprechenden Lockerungen plane der Verein bereits in den Sommerferien Intensivkurse anzubieten: „Einige werden wegen der Corona-Pandemie sicherlich nicht wegfahren, deshalb wäre es schön, wenn das ginge.“

Ressourcen bleiben begrenzt

So schnell werden sich die langen Wartelisten jedoch nicht abarbeiten lassen: Schulen, Vereine und DLRG kämpfen selber mit begrenzten Ressourcen. „Wir würden es nicht schaffen, mehr Kurse anzubieten“, berichtet Beres von der DLRG. Neben freien Bahnen in den Schwimmbädern fehlen der DLRG auch Leute, die Kurse anbieten können.

Von Melanie Köster