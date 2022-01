Schwimmkurs-Regel für Übungsleitung macht Wolfsburgs Vereine sauer

Wolfsburg

Seit Beginn der Corona-Pandemie kämpfen die Schwimmsparten der Wolfsburger Vereine um jedes Mitglied – und warnen davor, dass mittlerweile fast zwei komplette Jahrgänge der Kinder aus den Grundschulen wegen der Einschränkungen noch nicht schwimmen lernen konnten. Hinzu kommt jetzt ein weiteres Problem: eine Neuregelung der Vorschriften für diejenigen, die am Beckenrand stehen und die Kinder trainieren.

Tanja Blohm, Leiterin der Schwimmsparte beim MTV Vorsfelde, hatte das in einer Sportausschuss-Sitzung bereits angesprochen. Als die Vorsfelder am 1. September mit Volldampf in die Ausbildung starten wollten, stellten sie fest, dass die Bescheinigung über ein Bronze-Schwimmabzeichen für die Übungsleitungen nicht mehr ausreicht. Sie müssen Silber vorweisen – und die zu erbringenden Leistungen für ein silbernes Schwimmabzeichen wurden mitten in der Pandemie auch noch verschärft.

Das Streckentauchen ist für viele das Hauptproblem

Wer jetzt kleine Wasserratten dafür fit machen will, nach einem Sprung ins Becken 25 Meter zu schwimmen und einen Gegenstand aus dem schultertiefem Nass zu holen (Seepferdchen-Abzeichen), der oder die muss selbst 400 Meter in 20 Minuten in verschiedenen Schwimmarten zurücklegen und 25 Meter Streckentauchen können. Das Streckentauchen ist dabei für viele das Hauptproblem. „Wir sind verlässlich, didaktisch gut geschult und vor zehn Jahren hätten viele das wohl noch locker geschafft. Aber wir sind ausgebrannt“, sagt Tanja Blohm. Viele der Ehrenamtlichen beim MTV seien Frauen, einige jenseits der 60. Eine altersbezogene Anpassung der Anforderungen aber gibt es – anders als beim Sportabzeichen – nicht.

Sport- und Gesundheitsdezernentin Monika Müller: „Wir müssen die Sicherheit der Kinder garantieren.“ Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Gesundheitsdezernentin Monika Müller kennt das Problem. „Es ist ein Spagat. Wir müssen die Sicherheit der Kinder garantieren“, erklärt sie. Wenn die Stadt Wolfsburg andere Regelungen trifft, könnte es Probleme mit dem Versicherungsschutz geben. Die Stadtverwaltung will die Rechtslage prüfen, macht den Schwimmvereinen aber keine großen Hoffnungen.

Paradoxe Unterscheidung von Vereinen und Schulen

Dennis Bauch vom Stadtsportbund verweist auf die Regelungen des Kultusministeriums. Für Lehrkräfte gilt nämlich, dass sie zuzüglich zu den Leistungen des bronzenen Schwimmabzeichens lediglich einmal bis zum Boden des Beckens, an dem sie unterrichten, tauchen können müssen. Streckentauchen wird nicht verlangt. Das Irre ist: Wenn Trainer oder Trainerinnen eines Vereins von einer Schule für den Schwimmunterricht engagiert werden, gelten auch für sie lediglich die Anforderungen des Kultusministeriums. „Wenn im außerunterrichtlichen Schulsport Kooperationen mit Sportvereinen und Sportfachverbänden berücksichtigt werden sollen, müssten unserer Meinung nach auch die gleichen Regeln gelten“, fordert Bauch.

Dennis Bauch, Stadtsportbund: „Ich hoffe auf eine Grundsatzentscheidung im Sinne des Ehrenamts.“ Quelle: privat

„Paradoxerweise haben wir in unseren Vereinen unter anderem auch als Übungsleiter tätige Lehrer, bei denen in der Betreuung des Schulsports das DLRG Bronze ausreichend ist, für die Betreuung von Vereinsgruppen aber dann das DLRG Silber verlangt wird. Gleicher Ort, unterschiedliche Regeln – das versteht man als Bürger im Ehrenamt natürlich nicht!“ In anderen Bundesländern würden die Vorschriften in einer Landesverordnung genauer geregelt, weiß er. Und auch Bauch spricht das Alter an: „Ein nicht gerade unerheblicher Teil der Wolfsburger Vereinsübungsleiter ist Ü50 und Ü60, teilweise sogar Ü70.“ Deren Erfahrung sei ein großer Schatz – auch und gerade in Kombination mit dem Anleiten jüngerer Ehrenamtlicher.

Zum Thema Sicherheit: Erstrebenswert „und sicherlich auch zumutbar“, so Bauch, wäre aus Sicht des Stadtschwimmverbands ein Nachweis des DLRG-Bronze Abzeichens von mindestens einer am Beckenrand befindlichen Person pro Verein, sofern man sich nicht allein, also ohne Schwimmmeisterpersonal, dort aufhält. „Ich hoffe auf eine zumindest für Wolfsburg im Sinne des Ehrenamtes gestaltete Grundsatzentscheidung“, sagt Dennis Bauch.

Schwimmkurse in Wolfsburg Sowohl bei den Wolfsburger Vereinen als auch im BadeLand sowie im Hallenbad Sandkamp und im Lehrschwimmbecken Heiligendorf sind Schwimmkurse, die nach den Schulferien ab dem 10. Januar starten, ausgebucht. Wer sich auf eine Warteliste schreiben lässt, könnte aber immerhin Glück haben und benachrichtigt werden, falls bereits Angemeldete kurzfristig abspringen. Anfragen per E-Mail sind bei den Schwimmsparten der Vereine möglich, bei der Stadt Wolfsburg (baeder-kurse@stadt.wolfsburg.de) sowie im Internet beim Online-Shop des BadeLands und bei der Fabi (nur Interessenbekundung, keine konkrete Buchung).

Von Andrea Müller-Kudelka