Schwimmen in Wolfsburg wird teurer. Die Stadt hat eine neue Bäderentgeldordnung erarbeitet, die zwar offiziell ab 1. September in Kraft treten soll, wegen der Corona-Einschränkungen in den Bädern aber erst einmal ausgesetzt ist. Wichtigste Änderung: Kinder unter 99 Zentimetern haben nicht mehr wie bisher freien Eintritt, sondern müssen künftig 1 Euro zahlen. Der Sportausschuss diskutiert am 30. Juni um 16 Uhr im Ratssitzungssaal darüber.

Nicht bei allen Preisen ändert sich etwas, aber zum Beispiel bei den Saunatarifen im Badeland. Der bisher separat aufgezeigte Wochenendzuschlag wird zugunsten der Übersichtlichkeit direkt auf den Tarif aufgeschlagen. Weitere Änderungen sind bei Kurzschwimmer- und Badtarif zwei Stunden geplant. Stadträtin Monika Müller beruhigt: „Die Eintrittspreise bleiben weiterhin stabil.“ Im Interesse der Gäste seien „minimale Anpassungen“ vorgenommen worden, „damit beim Nachzahlen wegen Zeitüberschreitung keine langen Wartezeiten entstehen“.

Preiserhöhungen „sind maßvoll“

Ingolf Viereck ( SPD) findet die Preiserhöhungen ebenfalls moderat. „Sie sind maßvoll“, meint der stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses. Die Preisstruktur in den Wolfsburger Bädern liege im Vergleich zu anderen Städten trotz erneuter Anpassung noch „im unteren Mittelfeld“. Außerdem hätten die Wolfsburger Bäder den Besuchern einiges zu bieten. Erst kürzlich wurde großzügig saniert und umgebaut. Nicht umsonst sei das Badeland das beliebteste Bad in Norddeutschland.

Dass Kinder unter 99 Zentimetern künftig Eintritt zahlen müssen, ist die wichtigste Neuerung bei der überarbeiteten Tarifstruktur. „Es gibt aber Familienkarte und Bonuskarte, die Rabatte bieten“, erinnert Viereck.

Es gab Protest bei Stammschwimmern

Die letzte Änderung der Bäderpreise ist noch gar nicht so lange her. Die Stadt hatte zuvor viele Jahre die Preise in den Bädern nicht erhöht. Folge: Danach musste sie die Entgelte etwas stärker erhöhen – was vor allem bei Stammschwimmern für viel Ärger sorgte. „Deshalb haben sich Politik und Verwaltung darauf verständigt, jedes Jahr die Preise zu überprüfen“, erklärt Ingolf Viereck.

Angesichts der gestiegenen Personal- und Betriebskosten sei nun eine Erhöhung nötig, so der SPD-Politiker. Außerdem muss die Stadt wegen der angespannten Haushaltslage sparen und erarbeitete deshalb eine neue Entgeldordnung, die für die städtischen Frei- und Hallenbäder, Badeland, Wasserpark in Hehlingen und Eisarena gilt.

Neue Entgeldordnung ist erst mal ausgesetzt

Die soll ab 1. September offiziell in Kraft treten. Wegen der Corona-Auflagen bleibe sie „bis auf weiteres allerdings ausgesetzt“, erklärt Monika Müller. Die Preise sollen erst dann gelten, „wenn der Badebetrieb wieder weitgehend normal läuft“.

Von Sylvia Telge