Schwerer Unfall in Vorsfelde: Zwei Autofahrer schwer verletzt im Klinikum

Vorsfelde

Ein 78-jähriger Touran-Fahrer hat am frühen Dienstagabend einen heftigen Unfall auf der Meinstraße in Vorfelde verursacht: Er geriet im Heidgarten auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Passat zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Beifahrerin im Passat wurde nur leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15 000 Euro.

Laut Polizei geriet der Touranfahrer auf die Gegenfahrbahn

Laut Polizeibericht fuhr der 78-jährige Wolfsburger mit seinem Touran aus Richtung Wendschott auf der Meinstraße. In Höhe der Hermann-Löns-Straße sei der Mann nach Aussagen von Zeugen und Beteiligten auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß nach etwa 100 Metern – in Höhe des Netto-Marktes – mit dem entgegenkommenden Passat zusammen. Dessen Fahrer, ein 27 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Gifhorn, hat laut Polizeisprecher Thomas Figge „mehrfach gehupt und die Lichthupe betätigt“.

Die Wucht des Aufpralls sei derart heftig gewesen, so Figge, dass der VW Passat in zwei weitere, auf einem Parkstreifen abgestellte Fahrzeuge, geschleudert worden sei: in einen VW Tiguan und einen Opel Zafira. Warum der 78-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet und nicht auf Hupe oder Lichthupe reagierte, ist laut Thomas Figge noch unklar: „Wir ermitteln.“

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt

Bei dem Crash wurden beide Fahrer so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum und in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht wurden. Die 27 Jahre alte Beifahrerin im Passat sei hingegen nur leicht verletzt worden. Auch sie sei vorsorglich ins Wolfsburger Klinikum eingeliefert worden, hätte das Klinikum nach einer Untersuchung gleich wieder verlassen dürfen.

Der Touran und der Passat seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen. Die Meinstraße sei insgesamt eineinhalb Stunden gesperrt gewesen. Im Einsatz waren auch Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde.

Von Carsten Bischof