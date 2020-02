Um nun ein wenig Abwechslung in den alltäglichen Mittagspausen-Trott zu bringen, veranstaltet die Stadtbibliothek am Dienstag, 11. Februar, um 12.30 Uhr bereits zum dritten Mal die Literarische Mittagspause. Nach einer 15-minütigen Lesung gibt es ein Mittagessen zusammen mit der Autorin im Restaurant Aalto, um dann gestärkt von spannenden Gesprächen an den Arbeitsplatz zurückzukehren.