Wolfsburg

Mehr als 100 Menschen versammelten sich am Samstagvormittag zu einer Schweigeminute in der Fußgängerzone vor der City-Galerie. Der „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ hatte zu der Veranstaltung eingeladen, um Solidarität mit den Menschen in Afghanistan zu bekunden. Auch der unter dem Pseudonym bekannte Wolfsburger Ferhat nahm teil. Der Afghane macht sich große Sorgen um seine Verwandtschaft in Kabul.

„Die Situation ist sehr schmerzhaft und gefährlich“, sagte Ferhat. Er lebt seit sieben Jahren in Wolfsburg und habe hier seine neuen Wurzeln gefunden. Er telefoniert regelmäßig mit seiner Verwandtschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul und weiß um die schwierige Lage dort.

Ferhat bittet um weitere Unterstützung

„Wir dürfen nicht vergessen, dass der Taliban Kontakte zu anderen terroristischen Gruppen wie IS und al-Quaida hat“, betonte er in seiner Rede. Zum Glück seien schon viele Menschen von unterschiedlichen Staaten gerettet worden. „Das ist ein Beweis für die Menschlichkeit, und dafür bin ich sehr dankbar“, sagte er.

Das ist der Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten Am „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ sind die IG Metall, die Stadt Wolfsburg, Vereine, Institutionen, Verbände, Glaubensgemeinschaften, aber auch Initiativgruppen und interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Unter dem Motto „geschlossen weltoffen“ stellt man sich seit Jahren gut sichtbar den antidemokratischen Bewegungen entgegen.

Er bat aber auch darum, jetzt auch die Menschen aus Afghanistan zu retten, die noch immer in einer gefährlichen Lage sind, weil sie durch ihre Tätigkeiten für die westlichen Einsatzkräfte den Taliban ein Dorn im Auge sind. „Überlassen Sie uns und unsere Familien nicht den Terroristen“, appellierte Ferhat.

Erste afghanische Familien in Wolfsburg angekommen

„Wir wissen, dass es viele nicht geschafft haben“, erklärte Stadträtin Iris Bothe, die zu den Gründungsmitgliedern des „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ gehört. Etliche Menschen hätten sich nun auf gefährliche Fluchtwege begeben.

Der Schweigekreis mit so vielen Teilnehmern zeige, wie groß die Solidarität in der Gesellschaft sei. „Das ist das Mindeste, was wir tun können“, sagte Bothe. Das sei aber nur ein Teil. Ein anderer sei, auch wirklich etwas zu handeln. Deshalb habe die Stadt Wolfsburg sich sofort beim Innenministerium gemeldet, um die Aufnahme von Geflüchteten anzubieten.

Die ersten Familien sind bereits in Wolfsburg angekommen. Bis zu 150 weitere Personen werden in den nächsten Tagen erwartet. Es handelt sich um die Familien von Ortskräften, also jenen Menschen, die die Nato-Einsatzkräfte unterstützt hatten. Es gebe hier ein großes Miteinander der Stadtgesellschaft und der Politik über alle demokratischen Fraktionen hinweg, betonte Bothe. Das öffentliche fünfminütige Schweigen von mehr als 100 Menschen war ein Zeichen eindrucksvolles Zeichen dafür.

Von Robert Stockamp